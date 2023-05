Guerra à porta da Rússia acaba de ficar desconfortavelmente perto (ou como o poder de Putin pode ter os dias contados)

A guerra na Ucrânia chegou aos bairros da elite russa - o significado do ataque a Moscovo

Aqueles que esperam que a contraofensiva ucraniana que está em preparação seja uma campanha de bombardeamento de choque e pavor semelhante aos ataques dos EUA ao Iraque em 2003 ficarão desiludidos.

Michael Bociurkiw (@WorldAffairsPro) é analista de assuntos globais. É membro sénior do Conselho Atlântico e antigo porta-voz da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. É colaborador regular da CNN. As opiniões expressas neste artigo são suas

É certo que existe uma espécie de pressão tácita sobre a administração do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que avance com a sua planeada contraofensiva o mais rapidamente possível - e demonstre que os milhares de milhões de dólares de ajuda militar ocidental são capazes de empurrar o Presidente russo, Vladimir Putin, pelo menos, para as linhas da invasão em grande escala anteriores a 2022.

Os líderes ucranianos e os responsáveis pelo planeamento militar também têm de estar atentos aos desenvolvimentos do outro lado do Atlântico, onde o seu aliado mais poderoso, os Estados Unidos, poderá assistir ao regresso de Donald Trump à Casa Branca em 2025 - e, com isso, a uma provável queda do apoio.

No entanto, Kiev parece estar a jogar com cautela, implementando uma visão de longo prazo da contraofensiva, evitando ser pressionada a agir e mantendo os planos de campo de batalha perto do seu peito.

Já sabemos que Zelensky precisa de tempo para constituir stocks de armas e treinar as tropas.

Mas não se engane. A tão falada contraofensiva está a tornar-se cada vez mais visível - não com uma invasão do tipo da do Iraque - mas com ataques subtis e - alguns dirão - brilhantes contra a Rússia.

Eles começaram na semana passada com um ataque transfronteiriço de cidadãos russos anti-Putin na região de Belgorod, seguido de ataques das forças armadas ucranianas à cidade portuária de Berdiansk, ocupada pela Rússia.

Independentemente de quem seja o culpado, uma coisa é certa: os habitantes de Moscovo tiveram uma amostra do que as pessoas na capital ucraniana enfrentam um dia atrás do outro". Michael Bociurkiw

No final da semana, as autoridades norte-americanas lançaram uma nova luz sobre o alegado ataque de drones ao Kremlin, a 3 de maio, afirmando que ele terá sido levado a cabo por militares ou serviços secretos ucranianos.

Depois, na terça-feira de manhã, um ataque de drones à capital russa trouxe o conflito para solo russo com uma nova clareza. Moscovo culpou a Ucrânia pelo que descreveu como “ataque terrorista”, enquanto Kiev negou o envolvimento no ataque, que causou pequenos danos e feridos.

Independentemente de quem seja o culpado, uma coisa é certa: os habitantes de Moscovo tiveram uma amostra do que as pessoas na capital ucraniana enfrentam um dia atrás do outro.

De facto, a Rússia continua a bombardear Kiev com ataques quase diários - incluindo aterradores ataques de drones a Kiev na segunda e terça-feira de manhã, tendo o último matado uma pessoa e ferido pelo menos três outras.

Para os russos, a guerra está demasiado próxima para ser confortável

Mas foi a incursão de dois grupos anti-Kremlin, que afirmaram ter controlado, pelo menos temporariamente, 41 quilómetros quadrados de território russo na semana passada, que incendiou os canais ucranianos do Telegram.

Alegando estarem a agir independentemente das forças ucranianas, a provocação dos combatentes levou a uma grande evacuação e representou os combates mais intensos no interior da Rússia desde o início da invasão em grande escala da Ucrânia.

Há claramente fendas na armadura de Putin. Se estes tipos de ataques perturbadores aumentarem de frequência e se alastrarem a outras regiões da Rússia, poder-se-á especular que eles poderão conduzir a um ponto de viragem no poder de Putin.

O objetivo não parece ser ocupar efetivamente território russo, mas enviar uma mensagem a Putin e à opinião pública russa de que a guerra na Ucrânia é um desperdício de sangue e de dinheiro público.

Há mais razões para a Rússia se preocupar. Com a aquisição de mísseis de cruzeiro de longo alcance com capacidades furtivas, como os mísseis britânicos “Storm Shadow”, que podem percorrer 250 quilómetros, Kiev tem agora a capacidade de atacar bem o território ocupado russo e até a própria Rússia. É muito mais do que a capacidade de 78 quilómetros dos mísseis fornecidos pelos EUA.

Embora este cenário possa deixar os responsáveis de Washington preocupados com a possibilidade de uma escalada, os responsáveis europeus parecem estar a olhar para o outro lado à medida que Kiev se torna mais agressiva na sua lista de alvos russos.

Além disso, se os ucranianos forem impedidos de atacar sítios militares importantes no interior do território russo, então há que colocar a questão: qual é o objetivo desta luta entre David e Golias, com uma mão atada atrás das costas de Kiev?

As últimas incursões, se é que estiveram de alguma forma associadas a Kiev, foram executadas num timing brilhante, uma vez que ocorreram quando as forças russas estavam pré-ocupadas noutros locais ao longo da linha da frente, tentando ganhar território e defender terras ocupadas.

O Corpo de Voluntários Russos (CVR) e a Legião da Liberdade da Rússia parecem ser voluntários russos que apoiam a Ucrânia e têm a intenção de derrubar Putin. Ao contrário do CVR, a Legião afirma estar a lutar sob a liderança do comando ucraniano e “pelo desejo dos russos de lutar nas fileiras das Forças Armadas da Ucrânia contra o bando armado de Putin”.

No momento em que a notícia sobre estes dois grupos insurretos pouco conhecidos - mesmo entre aqueles de nós que acompanham de perto a região - começava a correr o mundo, o jornal The New York Times publicou um artigo sobre a filiação de um líder do CVR em grupos dissidentes neonazis.

Se se provar que é verdade, isso poderá ser usado pela máquina de propaganda do Kremlin para pintar a Ucrânia como um paraíso para os nazis, um dos falsos pretextos para a invasão.

Sabiamente, Zelensky e o seu círculo íntimo têm-se mantido em silêncio sobre as incursões.

O princípio do fim para Putin?

É quase impossível determinar a dimensão da ameaça, se é que existe, que as incursões representam para Putin. Mas é difícil acreditar que o homem que, segundo consta, viaja pelo seu país numa carruagem de comboio blindada, em vez de no avião presidencial, esteja a ter noites descansadas, especialmente porque a guerra tem corrido de todas as formas menos como foi planeada.

Até o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, avisou, na semana passada, que os russos poderão tentar derrubar o regime se a chamada “operação militar especial” continuar a correr mal.

O que é talvez provável a curto prazo é que a Rússia utilize uma estratégia híbrida para atacar a Ucrânia e tornar a vida incómoda para o Ocidente.

Isso significa a continuação dos ataques diários a Kiev e a outros grandes centros (que, ao privar de sono os residentes, é uma forma de guerra psicológica); a utilização de alimentos como arma, restringindo os navios que transportam cereais e outros produtos agrícolas da Ucrânia para os mercados ocidentais; e até a utilização de migrações como arma, criando medo suficiente com os ataques de drones e mísseis para impedir que os milhões de ucranianos refugiados regressem a casa.

É razoável supor que Putin não vai acabar com esta guerra voluntariamente, submetendo-se a um cessar-fogo ou a um acordo de paz. Em vez disso, Putin parece acreditar que pode ganhar com o tempo.

Os danos colaterais nunca foram uma preocupação para Putin, apenas a sua própria segurança e poder. Agora, parece que a distância entre Moscovo e a linha da frente está a diminuir rapidamente.

E com a guerra que ele começou a aproximar-se desconfortavelmente, creio que os dias de Putin no poder também podem estar contados.