As viagens da família real britânica reais são normalmente planeadas com meses de antecedência. Mas a viagem surpresa do Príncipe de Gales à Polónia, esta semana, foi uma anomalia rara. Montada relativamente à última hora, ela aconteceu a seu pedido pessoal.

Todos se esforçaram para que ela acontecesse. A imprensa não iria inicialmente poder acompanhar, por razões de segurança, já que a viagem incluía uma visita a uma base militar ultrassecreta no sudeste do país, a apenas a algumas horas de carro da fronteira ucraniana.

Mas no final, sob um apagão mediático, o herdeiro ao trono britânico voou e, na quarta-feira, surpreendeu os militares britânicos e polacos, agradecendo-lhes “por tudo o que estão a fazer, mantendo todos aqui a salvo e estando alerta sobre o que se está a passar”.

“Vocês estão a fazer um trabalho realmente importante aqui, e defender as nossas liberdades é realmente importante, todos lá em casa vos apoiam completamente", acrescentou.

Tanto quanto sabemos, o Príncipe William estava ansioso por sublinhar perante o mundo o quanto a Polónia tem feito ao longo do último ano para apoiar a Ucrânia. Pudemos finalmente noticiar a sua visita sem aviso prévio na quarta-feira já tarde, quando ele viajou para a capital polaca.

No segundo dia da sua visita à Polónia, a 23 de março, William deposita uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido, um monumento dedicado aos soldados polacos que perderam as suas vidas em conflito. Yui Mok/Getty Images

Andando por Varsóvia, ouvir conversas em ucraniano é tão comum como ouvir conversas em polaco. De acordo com as autoridades fronteiriças polacas, o país já viu mais de nove milhões de pessoas atravessar a fronteira desde a invasão da Rússia em fevereiro do ano passado. Desde então, o governo estima que 1,5 milhões de pessoas se tenham reinstalado aqui.

Pouco depois de chegar à cidade, o príncipe dirigiu-se a um bloco de escritórios que foi convertido numa espécie de albergue para ucranianos deslocados pelo conflito. As instalações servem de alojamento a cerca de 300 mulheres e crianças que chegaram recentemente ao país. O antigo edifício de escritórios – um centro de alojamento transformado - é operado pela Cidade de Varsóvia e foi aberto pouco depois da invasão da Ucrânia pelas forças russas.

William ouviu vários refugiados falar sobre a fuga da sua pátria e a procura de refúgio na Polónia. Depois jogou um jogo de pingue-pongue de pares com algumas das crianças.

Com os seus próprios encontros de guerra ainda frescos na memória coletiva da nação, a Polónia acolheu calorosamente os seus vizinhos, integrando-os plenamente na sociedade com livre acesso a serviços públicos como cuidados de saúde e educação. Muitas famílias abriram as suas casas para acolher algumas das pessoas deslocadas pela invasão.

No segundo dia da visita surpresa, na manhã de quinta-feira, William depositou uma coroa de flores no Túmulo do Soldado Desconhecido numa cerimónia discreta. À chegada, foi recebido com uma guarda de honra, antes de se dirigir ao memorial de guerra para depositar a coroa de flores. Numa nota que acompanhava a homenagem, o príncipe tinha escrito: "Em memória daqueles que fizeram o derradeiro sacrifício".

O Príncipe de Gales dá a mão a Tymofii, de 4 anos, enquanto conversava com os residentes ucranianos sobre as suas experiências de mudança para a Polónia, num centro de alojamento em Varsóvia, na quarta-feira à noite. Chris Jackson/Getty Images

A paragem seguinte foi uma reunião bilateral com o Presidente polaco, Andrzej Duda, no Palácio Presidencial a uma curta viagem de carro. Um porta-voz do Príncipe de Gales descreveu a conversa como “calorosa e amigável, e predominantemente centrada no conflito em curso com a guerra na Ucrânia, particularmente o seu impacto na sociedade polaca”.

“O Príncipe de Gales aproveitou a oportunidade para agradecer ao Presidente e ao povo polaco, que tanto fizeram para apoiar o povo da Ucrânia que fugiu para aqui”, disse o porta-voz.

A dupla discutiu como é crucial o apoio contínuo ao povo ucraniano.

Confirmando que os Chefes de Estado serão convidados para a coroação do Rei Carlos III, que se aproxima, e assim tornando-a um evento verdadeiramente global, o porta-voz concluiu: “O príncipe disse estar muito ansioso por ver o Presidente e a primeira dama na coroação. Agradeceu-lhe também por ter estado no funeral da falecida rainha”.

Finalmente, William visitou a praça da alimentação Hala Koszyki, onde conversou com jovens refugiados ucranianos sobre as suas experiências desde a sua reinstalação na Polónia, incluindo com Yelyzaveta Tupotina. Ela contou à CNN que ele parecia “nosso amigo”, acrescentando: “agradecemos-lhe realmente” a sua visita.

O príncipe concluiu a sua viagem com um compromisso num refeitório local onde ouviu jovens refugiados falar das suas experiências de instalação na vida na Polónia. Chris Jackson/Getty Images

“Quis saber dos meus pais, porque mencionei que ainda estavam [na Ucrânia]... e eu falei sobre onde estou a estudar. Depois perguntou a outras pessoas sobre como foi atravessar a fronteira, se era difícil e se podiam voltar para casa, para a Ucrânia", disse ela sobre a sua conversa com o membro da família real de 40 anos.

Lá fora, os fãs da família real esperaram pacientemente pelo príncipe ao sol da Primavera, muitos deles com ramos de flores e ansiosos por expressar a sua gratidão pela visita sem aviso prévio. Entre a multidão estavam três amigas, Marta Zegarek, Agata Bartosiak e Olga Mierzejewska. Este foi na verdade o seu segundo encontro com o membro da família real britânica, tendo antes visto brevemente William quando ele e a sua mulher, Catherine, visitaram o país em 2017. Desta vez, elas tiveram a oportunidade de trocar algumas palavras.

Zegarek, de 26 anos, disse à CNN: “Estamos gratos por ele ver que o povo polaco é absolutamente fantástico e que está a ajudar, estamos todos juntos nisto". Entretanto, Mierzejewska, de 22 anos, contou que tinha dito a William que “estamos muito gratos pelo seu apoio à nossa nação e aos ucranianos”.

Enquanto o Príncipe William ali estava para enfatizar o apoio da Polónia à Ucrânia, fotografias do príncipe surgiram de um dia para o outro no Butero Bistro, um restaurante amigo de LGBTQ+ em Varsóvia, de acordo com o Daily Mail. O patrão atordoado partilhou nas redes sociais o seu encontro com o membro da família real, chamando de “valiosa” a decisão de William ali comer, uma vez que o governo polaco tem reprimido a comunidade LGBTQ+ nos últimos anos.

Esta viagem mostrou que William não tem medo de entrar de uma forma não partidária no que podem ser vistas como questões políticas. O apoio à Ucrânia não é uma questão divisiva no Reino Unido, como tem acontecido no palco global. Ele está agora a avançar no seu papel de Príncipe de Gales e a redefinir a posição que, durante tanto tempo, foi ocupada pelo seu pai. Está a mostrar-se um estadista global que pode refletir de forma significativa as preocupações do público e o valor da intervenção da realeza.

“Estou aqui porque quero agradecer pessoalmente às tropas polacas e britânicas que trabalham em parceria estreita e crucial. Quero também prestar homenagem à humanidade inspiradora do povo polaco. Vocês abriram os vossos corações tanto como abriram as vossas casas". Príncipe William