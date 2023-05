Guerra: o que sabemos sobre o ataque de Belgorod

Russos anti-Putin dizem ter lançado um ataque transfronteiriço a partir da Ucrânia. Eis o que sabemos

Um aparente ataque em solo russo por parte de russos anti-Putin, que lutam em apoio da Ucrânia, provocou confusão e raiva em Moscovo.

Residentes das áreas atacadas na região russa de Belgorod foram reinstalados noutras zonas, uma vez que as autoridades continuam a “limpar o território” após a incursão transfronteiriça que teve início na Ucrânia, informaram as autoridades na terça-feira.

Segundo o governador regional Vyacheslav Gladkov, um civil morreu em resultado dos combates.

Mas subsistem dúvidas sobre o grupo que está por detrás do ataque, a forma como ele ocorreu e o que ele significa para a guerra.

Eis o que precisa de saber.

O que aconteceu em Belgorod?

Os dois grupos de cidadãos russos anti-Putin, que estão a combater na Ucrânia como parte das forças de defesa de Kiev, a Legião da Liberdade para a Rússia e o Corpo de Voluntários Russos, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque na região de Belgorod, no sudoeste da Rússia, que faz fronteira com o nordeste da Ucrânia.

“Edifícios residenciais e administrativos e infraestruturas civis foram alvo de fogo de morteiro e de artilharia. Como resultado destas ações criminosas, vários civis ficaram feridos", afirmou o Comité de Investigação da Rússia no Telegram, ao anunciar uma investigação ao ataque.

Duas áreas da região foram atingidas durante a noite por veículos aéreos não tripulados (UAVs), disse Gladkov, incendiando duas casas.

Um helicóptero sobrevoa a região russa de Belgorod, palco de combates entre desertores russos e tropas pró-Kremlin no âmbito da guerra na Ucrânia. astrapress/Telegram

Esta parece ser a primeira vez, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, que forças alinhadas com Kiev lançam uma operação terrestre transfronteiriça contra alvos russos.

Aleksey Baranovsky, representante do Centro Político da Oposição Armada Russa, com sede em Kiev - a ala política da Legião Liberdade para a Rússia - disse à CNN que a operação tinha começado no domingo à noite e que os combates estavam “em curso”.

Ele não quis especificar o número de combatentes que atravessaram a fronteira com a Rússia. Baranovsky afirmou que o grupo queria “libertar a nossa pátria da tirania de Putin”.

Gladkov disse inicialmente que ninguém tinha morrido, mas mais tarde, na terça-feira, afirmou: “Infelizmente, temos perdas. Um civil da aldeia de Kozinka morreu às mãos das Forças Armadas da Ucrânia”.

O Ministério da Defesa russo disse num briefing diário na terça-feira que as suas forças repeliram os atacantes de volta ao território ucraniano usando ataques aéreos, fogo de artilharia e unidades militares. E acrescentou: “Os nacionalistas remanescentes foram expulsos de volta para o território da Ucrânia, onde continuaram a ser atingidos pelo fogo até serem completamente eliminados”.

Que grupos estão envolvidos?

A Legião da Liberdade para a Rússia escreveu no Telegram, na madrugada de terça-feira, que ela e outro grupo, o Corpo de Voluntários Russos, “continuam a libertar a região de Belgorod!”. A publicação descrevia os grupos como “voluntários patriotas”e afirmava que a Rússia era vulnerável a ataques, uma vez que “a Rússia não tem reservas para responder a crises militares. Todo o pessoal militar está morto, ferido ou na Ucrânia”.

Um dos seus combatentes, conhecido pelo nome de código “César”, afirma numa declaração em vídeo que gravou com os seus camaradas antes de se juntar a um ataque transfronteiriço à sua pátria: “A Rússia será livre”.

Sam Kiley, da CNN, entrevistou esse mesmo combatente em dezembro, quando o grupo lutava pela Ucrânia contra os ataques russos à cidade de Bakhmut, na linha da frente.

“Desde o primeiro dia de guerra, o meu coração, o coração de um verdadeiro homem russo, um verdadeiro cristão, disse-me que tinha de estar aqui para defender o povo da Ucrânia", disse César. A CNN concordou em não revelar o seu nome para proteger a sua identidade.

“Foi um processo muito difícil”, disse César sobre o facto de se ter juntado ao esforço ucraniano. “Levei vários meses para finalmente juntar-me às fileiras dos defensores da Ucrânia”.

Agora com a sua família na Ucrânia - onde considera que estão mais seguros - César disse que era um dos cerca de 200 cidadãos russos que atualmente lutam ao lado das tropas ucranianas, contra os exércitos do seu próprio país. A CNN não conseguiu confirmar este número de forma independente.

Como é que o incidente está a passar na Rússia?

Enquanto as autoridades russas condenavam o ataque, analistas notaram uma confusão generalizada no espaço de informação da Rússia sobre a forma como o ataque foi permitido e como Moscovo deveria responder.

Os bloggers e especialistas russos reagiram com um “grau de pânico, facciosismo e incoerência que tende a manifestar-se quando sofre choques informativos significativos”, escreveu o Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) no seu relatório diário sobre o conflito.

“O ataque apanhou de surpresa os comentadores russos”, considera o ISW.

O ataque pode ser embaraçoso para o Presidente Vladimir Putin, que há 15 meses lidera uma invasão que, sem fundamento, afirma ser necessária para manter a Rússia segura. Com resultados limitados no campo de batalha, Putin pode agora enfrentar o descontentamento de que a guerra está a perturbar a vida em casa.

No início deste mês, o Kremlin divulgou um incidente em que dois drones sobrevoaram o Kremlin. Ainda não é claro quem foi o responsável - Moscovo culpou a Ucrânia por aquilo a que chamou um atentado contra a vida de Putin; a Ucrânia e os EUA negaram qualquer envolvimento - mas o vídeo dramático pode ser enquadrado pelos críticos internos de Putin como um exemplo visual da natureza desvendada da guerra de Moscovo.

Num incidente separado, na segunda-feira à noite, a Legião Liberdade para a Rússia publicou um vídeo na rede social Telegram que parece mostrar a chamada bandeira azul e branca da Rússia livre a sobrevoar a Universidade Estatal de Moscovo.

Outros vídeos publicados pelo grupo parecem também mostrar outra bandeira da oposição russa a sobrevoar várias zonas da capital russa.

O grupo não reivindicou a responsabilidade direta pelos incidentes e a CNN não pôde verificar os relatos de forma independente.

O que diz Kiev?

Como tem sido acontecido frequentemente na sequência de supostos atos de violência em solo russo desde que Moscovo invadiu a Ucrânia, o incidente suscitou relatos muito diferentes por parte do Kremlin e de Kiev.

Na terça-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu os instigadores como “militantes ucranianos, da Ucrânia”, apesar do facto de o grupo que reivindicou a responsabilidade ser constituído por cidadãos russos. Peskov tinha dito anteriormente que as forças do Kremlin estavam a trabalhar para expulsar um “grupo de sabotagem e reconhecimento”, de acordo com os meios de comunicação estatais TASS.

Um funcionário ucraniano reconheceu que as unidades tinham levado a cabo uma operação na zona, mas insistiu que estavam a agir de forma independente.

“Podemos confirmar que essa operação foi realizada por cidadãos russos”, disse Andriy Yusov, representante da agência de inteligência de defesa da Ucrânia, à CNN.

Segundo disse, as unidades eram “parte das forças de defesa e segurança" quando estavam na Ucrânia, mas eram independentes de Kiev quando não estavam: “Na Rússia, estão a agir como entidades independentes”.

O que é que isto significa para a guerra?

É improvável que os ataques forcem uma mudança na dinâmica da guerra na Ucrânia, que se tem concentrado principalmente nas regiões orientais do país e que há vários meses não tem visto um grande território mudar de mãos. O conflito tem estado praticamente num impasse e é mais provável que seja afetado pela contraofensiva da Primavera da Ucrânia contra as forças russas, que pode já estar em curso.

Mas, tal como aconteceu com os anteriores pontos de inflamação fora das linhas da frente, tem o potencial de moldar a narrativa em torno do conflito, tanto na Rússia como na Ucrânia.

Moscovo sempre quis dar uma imagem de vitimização da Rússia como pretexto para aumentar os ataques contra a Ucrânia, dado que finge publicamente que a invasão é um ato de autodefesa e é necessária para manter a Rússia em segurança. Putin procurará, sem dúvida, utilizar estes ataques para reforçar essa narrativa, apesar de Kiev negar que tenha tido qualquer envolvimento oficial.

É possível que se siga também uma demonstração de raiva a curto prazo. Depois de incidentes anteriores que envergonharam a Rússia - como o obscuro incidente com um drone sobre o Kremlin, este mês, e o ataque à ponte que liga a Rússia à Crimeia ocupada, em outubro - Moscovo respondeu com uma barragem de ataques com mísseis em toda a Ucrânia, incluindo na capital, Kiev.

Putin estará provavelmente ansioso por centrar a atenção russa em incidentes fora da linha da frente, onde as suas forças têm lutado para desferir um golpe significativo contra as defesas ucranianas - o que é claramente demonstrado pelo esforço dispendioso de meses para capturar a relativamente insignificante cidade de Bakhmut.

Victoria Butenko, Anna Chernova, Sam Kiley, Vasco Cotovio, Peter Rudden e Olha Konovalova da CNN contribuíram para este artigo.