Há mais uma misteriosa queda de avião na Rússia a levantar questões que ficam sem resposta

Ainda não se sabe ao certo porque é que um avião de transporte militar russo se despenhou na região de Belgorod, perto da fronteira com a Ucrânia, na quarta-feira, mas as hipóteses avançadas são ter sido derrubado por um míssil ou porque sofreu uma falha técnica catastrófica. Independentemente disso, todas as 74 pessoas a bordo morreram, segundo as autoridades russas.

As primeiras imagens dos destroços no solo são inconclusivas; um vídeo mostra os últimos segundos do avião a precipitar-se em direção à terra, antes de surgir uma grande bola de fogo.

Mas as autoridades russas afirmaram que os mísseis ucranianos foram os responsáveis - e que mataram 65 dos seus próprios prisioneiros de guerra, juntamente com seis membros da tripulação e três funcionários russos, que se encontravam a bordo do Ilyushin Il-76.

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que o avião foi destruído por um sistema de mísseis antiaéreos instalado na área de Liptsy, na região ucraniana de Kharkiv, a cerca de 80 quilómetros do local onde o avião caiu. A Rússia afirmou ainda que o equipamento de radar detetou os lançamentos.

As autoridades russas dizem também que "os dirigentes ucranianos sabiam muito bem que, de acordo com a prática estabelecida, o pessoal militar ucraniano seria transportado esta quarta-feira por aviões de transporte militar para o aeródromo de Belgorod para ser trocado" no posto de controlo de Kolotilovka, na fronteira russa com a região ucraniana de Sumy.

Em resposta, o comando militar ucraniano afirmou que considerava os aviões militares russos que se aproximavam de Belgorod como alvos legítimos, mas não reconheceu que tinha disparado contra um avião de transporte russo.

A distância de 80 quilómetros entre Liptsy e o local do acidente estaria para além da maioria dos sistemas de mísseis terra-ar ucranianos. Um funcionário dos serviços secretos de defesa ucranianos confirmou que estava prevista uma troca de prisioneiros na quarta-feira, mas não reconheceu saber os pormenores logísticos da parte russa da troca. Outra fonte militar ucraniana foi citada como tendo afirmado que o avião transportava mísseis russos e não prisioneiros.

Assim, uma questão que se coloca é a de saber se os ucranianos tinham, de facto, conhecimento da hora e da rota do avião que, segundo os russos, estava a trazer prisioneiros para o local da troca e, além disso, se essa informação teria sido transmitida às unidades da linha da frente, do outro lado da fronteira, a partir de Belgorod.

Mas há já outras ramificações deste desastre.

Andrey Kartapolov, que é presidente da Comissão de Defesa da Duma, em Moscovo, fez uma alegação relevante ao afirmar que os mísseis disparados eram de sistemas Patriot, de fabrico americano, ou IRIS-T, de fabrico alemão, que foram fornecidos à Ucrânia, sem apresentar quaisquer provas. A Ucrânia comprometeu-se a não utilizar armas doadas por estrangeiros para atacar o território russo, o que teria constituído um desvio muito significativo dessa política. Em todo o caso, o IRIS-T não teria tido o alcance necessário para atingir o Ilyushin a partir do território ucraniano mais próximo. Um Patriot posicionado (com um risco considerável) tão perto da fronteira com a Rússia teria estado ao alcance do avião.

Alguns observadores referem também que as defesas antimísseis russas na zona estavam em alerta máximo na quarta-feira e que um drone ucraniano tinha sido abatido pouco antes da queda do avião. No entanto, o governador de Belgorod disse que isso tinha acontecido num local a oeste da cidade, o que a colocaria a pelo menos 60 quilómetros do local onde o Ilyushin se despenhou.

Outro elemento intrigante é o facto de, segundo a versão russa dos acontecimentos, os prisioneiros de guerra ucranianos terem sido guardados por apenas três russos a bordo do avião (para além da tripulação). Um antigo prisioneiro de guerra ucraniano, Maksym Kolesnikov, disse na quarta-feira numa publicação na rede social X que, quando foi transportado de avião de Bryansk para Belgorod, havia cerca de 20 polícias militares para 50 prisioneiros.

Portanto, esta catástrofe já tem múltiplas dimensões políticas e ainda muitas perguntas sem resposta. Tornou-se rapidamente mais um episódio da guerra de informação que tem sido uma constante neste conflito.

Dmytro Lubinets, provedor dos Direitos Humanos da Ucrânia, afirmou na quarta-feira que "a guerra de informação não é menos importante do que a luta na frente... O inimigo é insidioso. Todos sabemos os métodos terríveis que a Rússia pode utilizar para desestabilizar a sociedade ucraniana".

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que "ao cometer este ataque terrorista, a liderança ucraniana mostrou a sua verdadeira face - negligenciou a vida dos seus cidadãos".

De facto, a Defesa russa, na sua declaração, afirmou que "ao cometer este ataque terrorista, a liderança ucraniana mostrou as suas verdadeiras cores - negligenciou a vida dos seus cidadãos".

Vale a pena recordar que a Rússia alegou que a Ucrânia tinha matado os seus próprios prisioneiros de guerra num ataque a um campo em Olenivka, em Donetsk, há 18 meses, uma alegação que, após uma extensa investigação forense, levantou várias dúvidas.

Nessa altura, como também deverá acontecer neste caso, não foi possível efetuar uma análise independente no terreno.

Mas um grande avião militar russo, sem defesas antimíssil, que se aproximasse de Belgorod - ele próprio um alvo frequente de drones ucranianos - teria sido um alvo tentador e valioso para a Ucrânia.

Teria sido, portanto, um voo de risco considerável - a menos que os ucranianos tivessem sido notificados do seu objetivo, como os russos alegaram. De um modo geral, os aviões russos Il-76 mantêm-se bem fora do alcance dos mísseis ucranianos; esta seria a primeira vez, desde a invasão russa em grande escala da Ucrânia há quase dois anos, que um deles seria abatido.

Mas os ucranianos alargaram o alcance e a frequência dos seus ataques à Rússia, utilizando drones, mísseis e sabotagem. No início deste mês, os militares ucranianos afirmaram ter abatido um dos aviões de deteção precoce mais avançados dos russos, o A-50, sobre o Mar de Azov. Não foram encontradas provas visuais dos destroços e o Ministério da Defesa da Rússia não respondeu à alegação. Alguns analistas acreditam que os ucranianos podem ter reaproveitado uma bateria Patriot para efetuar esse ataque, mas não há confirmação. Os mísseis Patriot têm geralmente um alcance de pouco menos de 160 quilómetros.

Para a Ucrânia, numa altura em que o campo de batalha se encontra num impasse e há poucas vitórias para celebrar, atacar bases, navios, aviões e infra-estruturas russas muito para além da fronteira tornou-se uma forma diferente de perturbar a máquina militar do inimigo.

Mas se surgirem provas que confirmem a versão dos acontecimentos apresentada pelas autoridades russas, o que teria sido um golpe para as defesas aéreas ucranianas pode ter sido, em vez disso, um erro terrível.