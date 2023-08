Há uma solução teórica de um alto responsável da NATO que está a gerar a prática de indignação na Ucrânia

O chefe de gabinete do secretário-geral da NATO, Stian Jenssen, sugeriu que a Ucrânia ceda território à Rússia em troca do fim da guerra e da adesão à Aliança Atlântica. Num evento na Noruega, terça-feira, Jenssen salientou que qualquer acordo de paz tem de ser aceite por Kiev, mas admitiu que os membros da NATO têm discutido como é possível colocar um ponto final na invasão russa.

"Julgo que uma solução podia ser a Ucrânia ceder território e receber a adesão à NATO em troca", afirmou o chefe de gabinete de Jens Stoltenberg, citado pelo The Guardian. Jenssen revelou ainda que o estatuto da Ucrânia num eventual pós-guerra também tem sido debatido nos círculos diplomáticos.

O alto responsável da NATO frisou também que estava meramente a propor uma solução teórica e que os termos de um acordo de paz têm de ser naturalmente acolhidos por Kiev, remetendo a audiência para a posição oficial da NATO. A Aliança Atlântica tem afirmado que nenhum acordo com a Rússia deve ser alcançado sem ter o aval ucraniano. "Não estou a dizer que tem de ser assim. Mas poderá ser uma solução possível."

A presidência ucraniana não gostou do discurso de Jenssen, muito próximo do secretário-geral da NATO, e menos ainda que este tenha tido a ousadia de verbalizar em público esta sugestão. Mykhailo Podolyak, conselheiro de Volodymyr Zelensky, foi contundente: "Trocar território pelo chapéu de chuva da NATO? É ridículo", afirmou. "Significa escolher deliberadamente a derrota da democracia, encorajando um criminoso global, preservando o regime russo, destruindo a lei internacional e passando a guerra às próximas gerações", sublinhou Podolyak, numa publicação divulgada na rede social X (antigo Twitter).

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…