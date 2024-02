Homem que garantiu defesa de Kiev e libertou Kharkiv é o escolhido de Zelensky para liderar as Forças Armadas

Nem sai, nem fica. A decisão do presidente da Ucrânia sobre a continuidade do comandante-chefe das Forças Armadas ficou a meio daquilo que se especulava, uma vez que Valerii Zaluzhnyi vai continuar na equipa que comanda o exército ucraniano, mas já não como responsável máximo.

“Encontrei-me com o general Valerii Zaluzhnyi. Agradeci-lhe pelos dois anos a defender a Ucrânia. Discutimos a renovação pedida das Forças Armadas da Ucrânia. Também discutimos quem pode fazer parte de uma liderança renovada das Forças Armadas. O tempo para essa renovação é agora. Propus ao general Zaluzhnyi que continue como parte da equipa”, pode ler-se numa publicação feita por Volodymyr Zelensky na rede social X.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX