Jornalista da AFP morre após ataque com míssil perto de Bakhmut

O coordenador da equipa de vídeo da agência France Presse (AFP) na Ucrânia, Arman Soldin, foi morto na tarde desta terça-feira num ataque com um míssil Grad no leste da Ucrânia, segundo os jornalistas da agência noticiosa que o acompanhavam e que confirmaram o óbito.

O ataque ocorreu cerca das 16:30, horário local (14:30 em Lisboa), nas proximidades de Chasiv Yar, uma cidade ucraniana perto de Bakhmut, principal palco de batalha entre as forças russas e ucranianas desde o ano passado.

"Estamos devastados por saber da morte do jornalista Arman Soldin", pode ler-se na conta de Twitter da AFP, que também deixou uma mensagem de condolências à família.

We are devastated to learn of the death of AFP video journalist Arman Soldin in eastern Ukraine today.



All of our thoughts go out to his family and loved ones. pic.twitter.com/T2y449o1Ry