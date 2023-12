Líder do exército dos Países Baixos diz ao país para se preparar para uma guerra contra a Rússia

“Agora é um submarino”, foi mesmo “destruído”. Serviços secretos britânicos desfazem o mistério do navio de guerra russo atacado pela Ucrânia

F-16 já estão na Ucrânia? Sucessos no campo de batalha aumentam mistério

O chefe do Estado-Maior do Exército dos Países Baixos, Martin Wijnen, afirmou ao jornal neerlandês De Telegraaf que o país se deve preparar para uma guerra com a Rússia.

"Os Países Baixos precisam de aprender que toda a sociedade precisa de estar preparada para quando as coisas correm mal. O país não deve pensar que a nossa segurança está garantida porque estamos a 1.500 quilómetros de distância [do conflito]", disse Wijnen à publicação.

O comandante disse que a população deveria armazenar comida e água em casa para o caso de a Rússia decidir desencadear uma guerra contra a Europa, e afirmou que os Países Baixos têm de corrigir a falta de pessoal nas forças armadas.

"Só há uma linguagem que a Rússia entende, que é a de umas forças armadas fortes", declarou o responsável militar.

Os Países Baixos têm sido dos mais fortes aliados da Ucrânia na sua luta contra a Rússia. Em novembro, o governo do país comprometeu-se a alocar dois mil milhões de euros em ajuda militar a Kiev no ano de 2024.

Para além de treinar soldados ucranianos, os Países Baixos vão também fornecer 18 caças F-16 à força aérea ucraniana. “Esta decisão confirma o empenho inabalável dos Países Baixos em prestar à Ucrânia o apoio de que necessita para responder à agressão russa em curso”, disse no dia 22 de dezembro o primeiro-ministro Mark Rutte, numa publicação na rede social X.