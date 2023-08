Maioria dos americanos quer abandonar apoio à Ucrânia. Sobretudo os republicanos, o que “é vergonhoso”

Porque é que os republicanos se estão a voltar contra a ajuda à Ucrânia

Ao fim de dois meses de combates extenuantes, a contraofensiva da Ucrânia na sua guerra contra a Rússia está finalmente a dar alguns sinais de progresso.

Adam Kinzinger é comentador político sénior da CNN e antigo congressista republicano do Illinois, EUA. Foi membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes durante 10 anos. Kinzinger é também tenente-coronel e piloto da Guarda Aérea Nacional. As opiniões expressas neste artigo são da sua inteira responsabilidade.

Os ucranianos estão a retomar lentamente o território perdido quando a Rússia invadiu o país em fevereiro de 2022 e, na semana passada, um ataque de drones marítimos danificou um importante navio de guerra russo.

Agora, a maioria dos americanos - e um número mais considerável de republicanos - quer abandonar a luta, de acordo com uma nova sondagem da CNN conduzida pela SSRS. É uma má ideia que está a ganhar força no pior momento e que marca um ponto baixo para o partido de Reagan.

Na sondagem da CNN publicada no início de agosto, 55% de todos os inquiridos disseram que o Congresso devia deixar de autorizar novas ajudas militares a Kiev. Pior ainda, na minha perspetiva, é o facto vergonhoso de os republicanos serem muito mais favoráveis ao fim da ajuda do que os democratas.

O inquérito revelou que 71% dos republicanos disseram aos inquiridores que o Congresso devia deixar de enviar mais ajuda. Entre os democratas, 62% são a favor de mais financiamento para a Ucrânia.

Do meu ponto de vista, os resultados da sondagem revelam que muitos membros do meu partido virariam as costas a amigos que estão a arriscar as suas vidas numa luta pela democracia. E fá-lo-iam precisamente quando os ucranianos estão a começar a expulsar os russos das zonas que ocuparam no início da guerra. Pouco poderia ser mais desmoralizador para um exército e um país que lutou tão corajosamente durante quase 18 meses e que depende da ajuda dos EUA.

Há dois factores que parecem estar em jogo. O primeiro é o lento progresso que a Ucrânia está a fazer no campo de batalha. As esperanças de que a contraofensiva de verão de Kiev fizesse com que as suas forças recuperassem grandes extensões de território chocaram com a realidade das fortificações russas. Em vez de "choque e pavor", estamos a assistir à guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial.

O segundo fator que impulsiona o sentimento republicano poderia ser chamado "o efeito Trump". Agora em campanha para regressar à Casa Branca, o antigo presidente domina de tal forma a consciência do partido que as suas dúvidas sobre a ajuda à Ucrânia tiveram um enorme efeito nos republicanos como um todo.

Com Trump, que abraçou Putin, alguns republicanos estão a aprender a deixar de lado o papel da América como baluarte da democracia e da liberdade

Antes de Donald Trump, os republicanos não eram do tipo que abandonava uma luta pela democracia de um parceiro estratégico, entregando uma potencial vitória ao presidente russo Vladimir Putin. Fomos os guerreiros da Guerra Fria que provocaram o colapso da União Soviética.

Com Trump, que abraçou Putin, alguns republicanos estão a aprender a deixar de lado o papel da América como baluarte da democracia e da liberdade. Estes republicanos estão a escolher, em vez disso, o trágico isolacionismo daqueles que se opuseram a juntar-se à luta contra Hitler. Na altura, o padre da rádio Charles Coughlin tinha uma voz poderosa entre os que não faziam nada. Hoje, eles encontram conforto na Fox News.

Trump enquadrou a sua posição de uma forma que é típica da sua abordagem mesquinha à política. Ele disse que ameaçaria suspender o financiamento da guerra para obter documentos da investigação federal sobre os negócios do filho do presidente Joe Biden, Hunter. Os EUA devem "recusar-se a autorizar um único carregamento adicional dos nossos stocks de armas esgotadas", disse Trump no mês passado, até que "o FBI, o DOJ e o IRS entreguem" provas da investigação dos republicanos do Congresso sobre a família Biden. Também afirmou que os EUA devem dar prioridade à segurança das escolas em detrimento da ajuda à Ucrânia.

A ideia de que, de alguma forma, a segurança escolar e Hunter Biden deveriam ter algo a ver com a ajuda à Ucrânia é, à primeira vista, absurda. Mas, ao fazer estas declarações, o antigo presidente pressionou duas questões polémicas que fariam com que os seus seguidores prestassem atenção.

Do meu ponto de vista de republicano conservador, acho notável que, como mostra a sondagem da CNN, os democratas estejam a apoiar firmemente a Ucrânia. Isto reflecte uma tendência a longo prazo de a esquerda se sentir mais confortável com as forças armadas americanas.

Em 2022, Dominic Tierney, professor de ciências políticas no Swarthmore College, observou no The Atlantic que, durante a administração Trump, os democratas adoptaram uma visão mais favorável das forças armadas porque estas defendiam o Estado de direito e a tradição. O argumento de Tierney é especulativo, mas tenho tendência para concordar com ele.

É certo que a sondagem da CNN sugere um nível mensurável de apoio democrata a soluções militares para crises geopolíticas.

Como antigo membro do Congresso que se concentrou nas obrigações dos EUA no estrangeiro e como piloto da Guarda Nacional Aérea que serviu nas guerras do Iraque e do Afeganistão, vi como a América ajuda a estabilizar o mundo de uma forma que os isolacionistas não apreciam.

Através de tratados, ajuda externa e comércio, ajudamos outros países a desenvolver sociedades sólidas e prósperas. A nossa ajuda militar direta foi especialmente vital no Afeganistão, onde, na nossa ausência, os talibãs repressivos regressaram ao poder. A nossa retirada foi má para o povo do Afeganistão e para o mundo.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, principal rival de Trump para a indicação presidencial republicana de 2024, disse em março que os Estados Unidos não têm interesse vital na Ucrânia e chamou a guerra de "disputa territorial". DeSantis voltou atrás nos comentários sobre a disputa territorial, mas, a meu ver, os eleitores do Partido Republicano entendem que ele é cético quanto ao financiamento da guerra.

Esta posição pode poupá-lo às vaias que outro rival de Trump, o ex-vice-presidente Mike Pence, recebeu no mês passado quando disse numa reunião de conservadores no Iowa que apoiava a ajuda à Ucrânia. O ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, esteve em Kiev na sexta-feira, onde mostrou seu apoio à luta. No entanto, não é claro se alguém o está a ouvir.

A oposição oficial à ajuda à Ucrânia é mais significativa no Congresso, que desempenha um papel importante no fluxo da assistência. Em julho, 70 republicanos da Câmara dos Representantes votaram a favor do corte total da ajuda a Kiev. Este número ainda não é suficiente para mudar as coisas, mas os opositores vêm da ala de extrema-direita do partido, que desempenha um papel importante nas primárias. Este poder significa que os candidatos estão a ser pressionados para se juntarem à multidão anti-ajuda.

Com as bases do meu partido a perderem a fé na luta pela democracia, vejo mais um exemplo de como o conservadorismo que conheci em tempos, e no qual a América confiava, está a desaparecer.

Foi-se o partido de Reagan, que se manteve firme na sua posição contra a tirania. No seu lugar está a surgir um Partido Republicano que parece imune à necessidade mundial de liderança americana e desinteressado no sofrimento de um país que deveríamos ajudar até ao fim da luta.