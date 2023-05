A administração Biden estima que as forças russas sofreram mais de 100 mil baixas só desde o passado mês de dezembro, um número "assombroso" que mostra que a ofensiva de inverno de Moscovo falhou.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, disse aos jornalistas no domingo que a Rússia "esgotou" as suas reservas militares e de forças armadas. O responsável sublinhou que metade das baixas são de combatentes do Grupo Wagner, a milícia privada ao serviço do Kremlin liderada por Yevgeny Prigozhin, desmentindo as declarações do próprio Prigozhin que, no domingo, garantiu que tinha sofrido apenas 94 baixas. "Uma declaração absurda", defendeu Kirby, citado pela CNN Internacional.

Pressionado pelos jornalistas, que quiseram saber a fonte das 100 mil baixas russas avançadas pelo norte-americano, Kirby disse apenas que os números se baseiam em informações recolhidas pelos serviços secretos, recusando fornecer qualquer dado relativo às perdas da Ucrânia, explicando que será Kiev a decidir se as revela publicamente. "Não preciso de me guiar pelo mesmo sentido de cortesia para com os russos. Não o tenho feito e não vou começar agora", sublinhou.

Sobre os combates a decorrer, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA notou que a "maioria" dos esforços de Moscovo falharam e que a batalha pela conquista de Bakhmut prossegue. Kirby disse ainda que os russos fizeram progressos assinaláveis na cidade da região de Donetsk mas que Bakhmut tem "valor estratégico muito reduzido".

Sobre a Ucrânia, Kirby disse apenas que qualquer decisão sobre a contraofensiva será tomada pelo presidente Volodymyr Zelensky, garantindo que os Estados Unidos continuarão a fornecer apoio e ajuda militar, acrescentando que um novo pacote para a Ucrânia será revelado "muito em breve".

"Aquilo em que queremos continuar concentrados é em garantir que estamos a ajudá-los a estarem tão prontos quanto possível para quando escolherem afastar-se", resumiu o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA.