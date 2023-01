A Rússia terá instalado sistemas de defesa antiaérea nos telhados de vários edifícios de Moscovo, protegendo-se de eventuais ataques de aviões ou de mísseis. Imagens partilhadas nas redes sociais mostram uma grua a colocar um sistema de artilharia Pantsir, uma tipologia de mísseis terra-ar, num prédio que pertence ao Ministério da Defesa, perto do rio Moskva.

Um outro vídeo, este partilhado pelo conselheiro do Ministério da Administração Interna da Ucrânia, mostra um sistema semelhante a ser colocado no telhado daquilo que será um bloco de apartamentos, segundo Anton Gerashchenko. Há ainda imagens da instalação de sistemas Pantsir em Taganka, um bairro que fica dois quilómetros a sul do Kremlin.

Pantsir-1, an anti-aircraft missile and gun complex, was installed in Moscow right on the roof of an apartment building.



In connection to what, one wonders? pic.twitter.com/Gy1qsnjVNi