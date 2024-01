Moscovo e Kiev trocam quase 500 prisioneiros de guerra

A Rússia e a Ucrânia procederam esta quarta-feira a uma troca de quase 500 prisioneiros de guerra na sequência de um acordo mediado pelos Emirados Árabes Unidos (EAU).

As autoridades ucranianas indicaram que 230 prisioneiros ucranianos regressaram a casa, enquanto o Ministério da Defesa da Rússia disse que 248 dos seus militares foram “repatriados dos territórios controlados pelo regime de Kiev”.

O ministério russo precisou em mensagem na rede social Telegram que o acordo foi possível devido aos esforços de mediação dos Emirados Árabes Unidos, um importante parceiro da Rússia nas áreas humanitária, económica ou energética, e após um “complexo processo de negociação”.

“Mais de 200 dos nossos soldados e civis regressaram do seu cativeiro pelos russos”, anunciou por sua vez o Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

230 of our people. Today, 213 soldiers and sergeants, 11 officers, and 6 civilians returned home. I am grateful to everyone who achieved this result.



We remember each and every one of our people. And we must return all of them.

