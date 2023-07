"Não somos a Amazon". Ministro da Defesa britânico critica Zelensky, líder ucraniano diz não perceber o que Ben Wallace quis dizer

Num acontecimento tão importante e decisivo como a cimeira da NATO, em Vilnius, na Lituânia, esperava-se que os membros da Aliança e o presidente ucraniano estivessem em sintonia face aos anúncios de novos apoios económicos e militares, além da adoção de discursos harmonioso tendo em conta a adesão de Kiev. Contudo, foi do Reino Unido e dos Estados Unidos, os grandes suportes da Ucrânia na guerra, que surgiram afirmações inesperadas.

O ministro da Defesa britânico e o conselheiro de Segurança Nacional dos EUA sugeriram que a Ucrânia devia mostrar mais gratidão pela ajuda recebida pelo Ocidente, em resposta às reclamações de Volodymyr Zelensky, que considerou “absurdo” não ter recebido um cronograma definitivo ou um conjunto de condições para entrar na NATO.

