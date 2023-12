Novocherkask foi consumido pelas chamas e afundou. Mais de 30 soldados russos estão desaparecidos após ataque ucraniano

Pelo menos 33 soldados russos estarão desaparecidos depois de a Força Aérea da Ucrânia ter atacado o navio de desembarque Novocherkask no porto de Feodosia, na península da Crimeia, segundo a agência de notícias ucraniana Ukrinform, que cita o canal de Telegram Astra.

Dos 77 soldados da marinha da Rússia que compunham a tripulação do Novocherkassk, 23 estão feridos, um foi dado como morto pelo Kremlin e não se sabe, até ao momento, onde se encontram os restantes 33.

Também um segurança do porto de Feodosia, de 64 anos, foi morto e há ainda a registar quatro civis feridos.

A mesma fonte garante que o Novocherkask foi consumido pelas chamas - como a Defesa da Ucrânia havia anunciado - e acabou por afundar, acrescentando que foram encontrados fragmentos de um míssil Storm Shadow no local.

A Força Aérea ucraniana afirmou na terça-feira ter destruído um navio de guerra russo no Mar Negro, suspeito de transportar drones iranianos utilizados por Moscovo no conflito com Kiev.

Os pilotos ucranianos atacaram o porto de Feodosia, na Crimeia, por volta das 02:30 locais (00:30 em Portugal continental) com mísseis de cruzeiro. Numa publicação no Telegram, o comandante da Força Aérea Ucraniana, Mykola Oleshchuk, agradeceu ao pessoal envolvido na “destruição do grande navio de desembarque Novocherkask” quando este se encontrava no porto de Feodosia, na península ucraniana anexada pela Rússia em 2014. "Diz-se que transportava Shaheds", drones suicidas iranianos muito utilizados pela Rússia contra a Ucrânia, acrescentou. "A frota russa está cada vez mais pequena", congratulou-se Olechtchuk.

Imagens mostram o Novocherkask a arder depois de ser atingido (Twitter)

O Ministério da Defesa russo confirmou que o Novocherkask foi “danificado” num ataque ucraniano, num comunicado divulgado pela agência de notícias estatal TASS, citado pela CNN Internacional.

No Novocherkask, que foi construído na Polónia e entrou ao serviço no final da década de 1980, foi concebido para desembarques anfíbios e pode transportar vários tipos de veículos blindados, incluindo tanques. De acordo com as informações dos EUA sobre o Novocherkask e outros navios da mesma classe, o navio de 112,5 metros desloca cerca de 3.450 toneladas, tendo aproximadamente o mesmo tamanho de um navio de combate costeiro da Marinha dos Estados Unidos. O Novocherkask transporta uma tripulação de cerca de 87 elementos, com capacidade para 237 soldados, segundo os Estados Unidos.