Um encontro para que não restem dúvidas. No Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron e Olaf Scholz encontraram-se com Volodymyr Zelensky, e prometeram continuar a apoiar a Ucrânia por tempo indefinido.

“O futuro da Europa joga-se na Ucrânia. A Rússia não deve e não pode ganhar a guerra contra a Ucrânia”, disse o chefe de Estado francês, sublinhando que Paris apoia "firmemente" Kiev e irá "acompanhar a Ucrânia até à vitória”.

O líder gaulês agradeceu a Zelensky "todo o esforço" da Ucrânia "na defesa da Europa", e prometeu estar "lado a lado" de Kiev quando os responsáveis pelos "crimes de guerra" forem levados à justiça.

"A Ucrânia pode contar connosco para construir a paz. O plano [de paz] que propôs é uma base essencial para as conversações rumo à realização de uma conferência internacional de paz".

Defendendo ser necessário “adaptar” o fornecimento de armas à Ucrânia “para que possa garantir o seu futuro, Emmanuel Macron terminou a sua intervenção com um forte elogio a Zelensky. "A sua coragem, lucidez e empenho são impressionantes", frisou.

Emmanuel Macron recebe Volodymyr Zelensky no Palácio do Eliseu. (Foto: AP)

Menos exuberante, mas igualmente clínico foi Olaf Scholz, que garantiu que a Alemanha e os restantes aliados ocidentais vão apoiar a Ucrânia “enquanto for necessário”.

"Apoiámos a Ucrânia com ajuda financeira, ajuda humanitária, artilharia pesada, defesa antiaérea e, mais recentemente, a entrega de carros de combate, e continuaremos a fazê-lo enquanto for necessário", garantiu o líder da Alemanha.

Para Bruxelas, o chanceler alemão assegurou que vai levar uma mensagem “muito clara”: “A Ucrânia pertence à família europeia”.

Zelensky diz que Paris e Berlim podem iniciar “momento de viragem”

O líder ucraniano afirma que a mensagem de apoio a Kiev por parte dos aliados chegou de forma "muito clara" à Ucrânia e aos ucranianos.

"Estamos em guerra, temos pouco tempo", disse Volodymyr Zelensky.

O presidente ucraniano afirma que a França e a Alemanha podem dar início a um "momento de viragem" na guerra, e sublinhou novamente a necessidade de reforçar o fornecimento de armas à Ucrânia.

"Quanto mais cedo a Ucrânia conseguir armas poderosas de longo alcance, quanto mais cedo os nossos pilotos conseguirem aviões modernos, mais forte será a nossa coligação", pediu. "Estou grato por terem iniciado este caminho. Assim, esta agressão russa terminará mais cedo e devolveremos a paz à Europa", explicou.