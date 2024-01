"O inimigo está a acumular-se": soldados ucranianos falam sem rodeios do que se passa no campo de batalha

As autoridades ucranianas alertaram para o facto de a Rússia estar a conduzir operações ofensivas ao longo de grande parte da linha da frente, com as forças de Kiev a tentarem manter as suas posições à medida que as munições começam a escassear e o financiamento dos Estados Unidos continua parado no Congresso.

Os combates são intensos no nordeste, ao longo de uma faixa de território onde se encontram as regiões de Kharkiv e Lugansk. A Ucrânia anunciou no início desta semana que tinha retirado as suas forças da aldeia de Krokhmalne, em Kharkiv, a fim de assumir posições defensivas mais vantajosas em terrenos mais elevados, enquanto os relatórios sugerem que as forças russas continuaram a exercer pressão na área.

O Estado-Maior do exército ucraniano afirmou que as forças ucranianas tinham enfrentado 13 ataques nas proximidades de Krokhmalne, em Tabaiivka, a noroeste da aldeia, e em Stelmakhivka, a sul.

"O inimigo está a concentrar-se num grande número de ataques de artilharia, tentando avançar", disse um porta-voz do Comando das Forças Terrestres à televisão ucraniana sobre a situação perto de Krokhmalne.

As linhas da frente, concentradas no leste e no sul da Ucrânia, têm estado praticamente paradas há meses, depois de a contraofensiva ucraniana ter sido, no verão passado, largamente repelida pelas defesas russas, fortemente fortificadas. Mas a recente vaga de ofensivas russas surge numa altura em que a Ucrânia avisou que está a enfrentar uma escassez crítica de munições, com a guerra a aproximar-se do seu aniversário de dois anos.

As forças ucranianas também se dizem confrontadas com uma pressão crescente mais a sudeste, na área em torno de Bakhmut, que foi o principal foco da ofensiva de inverno da Rússia há um ano. Os esforços da Rússia têm-se concentrado no sudoeste da cidade, em torno das aldeias de Klishchiivka e Andriivka, em grande parte destruídas, de acordo com o sargento Oles Maliarevych, da 92ª Brigada Separada.

"O inimigo está a acumular forças... atacam todos os dias", disse Maliarevych à televisão ucraniana.

Maliarevych sublinhou a enorme ameaça que representam atualmente os drones, que têm tido um impacto cada vez mais significativo no campo de batalha ao longo do último ano. Segundo ele, os russos têm muito mais drones do que a Ucrânia, incluindo drones equipados com visão noturna.

Klishchiivka e Andriivka representam os limites mais orientais dos modestos ganhos territoriais da Ucrânia em torno de Bakhmut, a terra recuperada em setembro como parte da contraofensiva da Ucrânia.

Mas os ganhos da Ucrânia no verão passado foram modestos. No que se esperava ser um primeiro passo importante para quebrar o corredor terrestre da Rússia para a Crimeia, as suas forças tentaram avançar para sul a partir da cidade de Orikhiv em direção a Tokmak, mas só conseguiram chegar a Robotyne, pouco mais de 20 quilómetros a sul.

Oleksandr Shtupun, porta-voz das forças armadas ucranianas que é responsável pelas operações a sul na região de Zaporizhzhia, afirmou que os esforços da Rússia estavam agora direcionados para a recuperação de territórios reclamados pela Ucrânia.

"Em suma, os invasores estão muito ativos, aumentaram o número de operações ofensivas e de assalto. Pelo segundo dia consecutivo, têm estado a conduzir 50 combates diários. O inimigo está ativo em todas as direcções", afirmou.

"Na região de Zaporizhzhia, o inimigo está a tentar recuperar o terreno perdido".