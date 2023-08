O que pode ter causado a queda do avião que terá matado Yevgeny Prigozhin, o “senhor da guerra”?

Yevgeny Prigozhin, que liderou uma revolta falhada contra o Kremlin há exatamente dois meses, encontrava-se - segundo as autoridades russas - a bordo de um avião que se despenhou esta quarta-feira, levantando questões sobre a causa exacta do desastre.

O acidente ocorreu a noroeste de Moscovo e matou todos os que seguiam a bordo, segundo a agência de aviação russa, incluindo Prigozhin, chefe do grupo de mercenários que ganhou proeminência pelos seus métodos brutais em todo o mundo e pelas suas vitórias em campo de batalha na guerra da Ucrânia.

Eis o que se sabe até este momento [artigo atualizado às 08h45 de quinta-feira, 24 de agosto]:

O que é que aconteceu?

O avião era um jato privado da Embraer que transportava sete passageiros e três tripulantes, de acordo com o Ministério dos Serviços de Emergência da Rússia.

O avião tinha partido de Moscovo e estava a caminho de São Petersburgo quando se despenhou perto da aldeia de Kuzhenkino, na região ocidental de Tver, segundo as autoridades russas. Os dados de voo mostram que o avião atingiu uma altitude de cerca de 28.000 pés [cerca de 8.500 metros] antes de deixar subitamente de transmitir informações de localização.

Foram encontrados no local do acidente corpos de oito pessoas, segundo a imprensa estatal russa. A agência noticiosa oficial TASS informou que o avião "explodiu" com o impacto. O avião encontrava-se no ar há cerca de meia hora.

Vídeos publicados pela agência noticiosa estatal russa RIA Novosti mostram um avião a despenhar-se sem uma asa. A CNN não pode confirmar a autenticidade do vídeo, mas a RIA Novosti afirma que se trata do momento em que um jato Embraer caiu do céu sobre a região de Tver.

Ainda não se sabe ao certo o que provocou a queda do avião. As autoridades russas afirmaram que estão a investigar e a realizar operações de busca.

"Está a descer rapidamente em rotação e está a deitar muito fumo. Portanto, trata-se de um avião que estava a arder. E parece que faltavam algumas peças estruturais, superfícies aerodinâmicas", disse à CNN o veterano repórter científico e aeroespacial Miles O'Brien, depois de rever as imagens da queda do avião.

"Um avião como este... não cai catastroficamente do céu sem que algo de muito invulgar aconteça", acrescentou.

A queda pode ter sido causada por uma explosão dentro ou fora do avião, acrescentou O'Brien - como um explosivo a bordo ou o facto de o avião ter sido atingido por um míssil.

David Soucie, um antigo inspetor de segurança da Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos, concordou com esta possibilidade, afirmando que a queda do avião parecia ter apenas uma asa.

Prigozhin estava a bordo?

Prigozhin e vários tenentes do Grupo Wagner foram citados numa lista de passageiros partilhada pela agência de aviação russa.

Um canal da rede social Telegram ligado ao Grupo Wagner, que já havia transmitido vídeos de propaganda do grupo, também emitiu uma declaração dizendo que Prigozhin havia sido morto. A CNN não pode confirmar esta afirmação.

Outros canais associados a Prigozhin e ao Grupo Wagner, incluindo o seu canal oficial no Telegram, mantiveram o silêncio.

Mas há outras pistas que ligam o senhor da guerra ao desastre.

Outro vídeo divulgado pela RIA Novosti mostra o local do acidente, onde os últimos quatro dígitos de um número de registo são visíveis nos destroços do motor do avião: 2795. O avião do próprio Prigozhin, ligado às suas empresas e ao grupo Wagner, está registado como RA-02795.

Destroços de um avião vistos na região de Tver, no oeste da Rússia, em 23 de agosto de 2023. Ostorozhno Novosti

Terá sido vingança?

O acidente ocorreu exatamente dois meses depois da tentativa de motim de Prigozhin contra a liderança militar da Rússia.

Prigozhin e as suas tropas Wagner apoderaram-se de locais militares importantes e marcharam em direção a Moscovo, onde o Kremlin enviou tropas fortemente armadas para as ruas. Mas antes de se poderem enfrentar, foi feito um acordo que pôs fim à rebelião e enviou Prigozhin e os seus combatentes para a vizinha Bielorrússia.

Foi o maior desafio ao regime do Presidente russo, Vladimir Putin, em 23 anos. Mas também colocou um alvo nas costas de Prigozhin, com alguns especialistas a especularem que o senhor da guerra era um homem morto.

Até o Presidente dos EUA, Joe Biden, sugeriu na quarta-feira que Putin pode ter estado envolvido no acidente. "Não sei de facto o que aconteceu, mas não estou surpreendido", afirmou.

O Diretor da CIA, Bill Burns, e o Secretário de Estado, Antony Blinken, fizeram comentários semelhantes, salientando a longa história de vingança de Putin e a frequência com que os críticos ou dissidentes russos morrem em circunstâncias misteriosas.

Bill Browder, um crítico de Putin e anteriormente o maior investidor estrangeiro na Rússia antes de ser expulso do país, disse estar surpreendido por Prigozhin ter sobrevivido tanto tempo após a rebelião. Segundo ele, outros líderes do Grupo Wagner e aliados de Prigozhin podem estar agora a fugir ou escondidos.

Qual é a reação da opinião pública até agora?

Prigozhin e o Grupo Wagner têm a sua quota-parte de apoiantes entre o público russo - o que foi evidente durante a insurreição falhada. Nas cidades brevemente ocupadas pelo Grupo Wagner, os vídeos mostram os residentes a aplaudi-los, a tirar fotografias com os combatentes e a mandar parar o carro de Prigozhin só para lhe apertar a mão.

Na quarta-feira à noite, as pessoas reuniram-se em São Petersburgo para deixar homenagens a Prigozhin, tais como flores, velas e emblemas de Wagner. Um vídeo mostrava membros do público desenrolando uma grande faixa do lado de fora da sede da Wagner, onde se lia: "Wagner PMC. Estamos juntos".

As fotografias mostram uma série de pessoas de luto no local, incluindo jovens, casais e adolescentes; alguns claramente angustiados e abraçando-se.

É provável que a notícia tenha provocado uma reação muito diferente na Ucrânia. As forças Wagner estiveram fortemente envolvidas na tomada de várias cidades ucranianas no início do ano, o que representou um progresso tangível para o lado russo - mas muitas vezes à custa do envio de vagas de mercenários para aquilo a que Prigozhin chamou "carne para canhão".

"Não haverá lágrimas derramadas aqui, se de facto ele morreu", disse Nick Paton Walsh, correspondente da CNN para a segurança internacional, atualmente na Ucrânia. O jornalista acrescentou que um soldado ucraniano na linha da frente já lhe tinha enviado uma mensagem na quarta-feira para celebrar a notícia.

