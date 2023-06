O que se sabe sobre o jato ligado a Prigozhin que viajou para a Bielorrússia

Um jato ligado ao líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, aterrou esta terça-feira pelas 7:40 locais na Base Aérea de Machulishchy, a sul de Minsk, após partir de Rostov. Até ao momento, ainda não há confirmação de quem estava a bordo, mas já era esperado que Prigozhin se deslocasse para a Bielorrússia, como parte do acordo que ditou o fim da rebelião.

Antes desta viagem, e de acordo com o site FlightRadar24, o mesmo avião tinha viajado de São Petersburgo, cidade-natal do líder dos mercenários, para Rostov, palco principal da rebelião que o Grupo Wagner protagonizou durante sexta-feira e sábado

A Embraer Legacy 600 with the Registration “RA-02795” which is reportedly a Business Jet used by Wagner PMC Leader, Yevgeny Prigozhin has landed at Machulishchy Air Force Base to the South of Minsk, Belarus after Taking-Off from an Air Field in the Rostov Region of Southwestern… pic.twitter.com/Ny0oomL6bN