Operação especial conseguiu resgatar dois soldados ucranianos que estiveram um ano e meio escondidos dos russos

Passaram mais de um ano meio escondidos das tropas russas e agora conseguiram regressar a casa. Dois soldados ucranianos foram resgatados pelas forças especiais numa complexa missão divulgada este sábado pela marinha.

Os dois homens, que ficaram presos em zonas controladas pela Rússia, conseguiram comunicar o seu paradeiro às Forças Armadas e ao Ministério da Defesa, que receberam relatórios de que ambos estavam em zona ocupada desde o início da guerra.

“Feridos gravemente” durante combates contra as tropas de Moscovo, os homens acabaram por não conseguir deixar as posições onde estavam, acabando por se esconder e conviver bem de perto com o inimigo.

A ajudá-los tiveram vários populares, que lhes permitiram continuar a viver escondidos no local onde estavam.

“Todo este tempo conseguiram esconder-se graças aos residentes”, confirmou a marinha, que decidiu “conduzir uma operação especial de busca e salvamento” para retirar os dois homens do local.

Uma missão que foi confiada à unidade Anjos da Marinha, e que acabou por conseguir devolver os dois paraquedistas a casa.

As autoridades ucranianas partilharam uma fotografia dos dois homens com a equipa que os resgatou, bem como um vídeo que pode ser visto abaixo.