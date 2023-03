Nota do editor: Marion Messmer é uma investigadora sénior do Programa de Segurança Internacional no think tank Chatham House. O seu foco é o controlo de armas, questões de política de armas nucleares e relações Rússia-NATO. As opiniões expressas neste comentário são as suas próprias.

No discurso do Presidente russo, Vladimir Putin, ao Parlamento na semana passada, é fácil ter perdido uma referência à possibilidade de a Rússia retomar os testes nucleares.

Numa jogada de surpresa, Putin disse que a Rússia estará pronta a retomar os testes de armas nucleares se os EUA realizarem um primeiro.

Embora a maioria dos meios de comunicação social se tenha concentrado na suspensão da Rússia da sua participação no tratado de armas nucleares New START, este anúncio foi igualmente significativo, e com consequências potencialmente devastadoras.

Isso significaria mais um passo em direção à escalada na Ucrânia, demonstrando a intenção da Rússia de utilizar armas nucleares e poderia dar início a outra corrida ao armamento nuclear, ainda mais devastadora.

Nem a Rússia nem os EUA realizaram um só teste de armas nucleares desde o início dos anos 90 - pouco depois disso, negociaram em Genebra o Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares (CTBT) - e embora tanto a Índia como o Paquistão tenham conduzido testes nucleares em 1998, desde então apenas a Coreia do Norte tem continuado a testar ogivas nucleares.

Se a Rússia retomasse os testes, outros Estados com armas nucleares poderiam seguir esse caminho. A Coreia do Norte certamente entenderia isto como uma carta branca para mais testes, e haveria preocupação nos EUA sobre o potencial atraso no desenvolvimento de novas capacidades nucleares em relação à Rússia. Tudo isto poderia conduzir a uma nova dinâmica de corrida às armas.

Os Estados Unidos não têm qualquer razão ou intenção de retomar tais testes. Mas ao inserir isto no seu discurso sobre o “Estado da Nação”, Putin parece estar a criar uma falsa narrativa de que os EUA estão a trabalhar no sentido de realizar um teste de armas nucleares, como forma de justificar que a Rússia pode quebrar o CTBT e voltar a realizar os seus próprios testes.

De facto, a agência noticiosa russa TASS informou no início de fevereiro - dias antes do discurso de Putin - que o local de testes nucleares de Novaya Zemlya está pronto a retomar atividade, se necessário.

Por que razão poderia a Rússia querer recomeçar os testes nucleares?

Em primeiro lugar, como um sinal de intenção de passar por cima de todos os acordos nucleares, demonstrando a sua capacidade e determinação - a nível interno e internacional - de utilizar armas nucleares.

E, em segundo lugar, porque a Rússia está a desenvolver novas capacidades nucleares e não disporá de dados suficientes sem realizar novos testes de ogivas.

Nenhuma das razões é reconfortante. Um teste de armas nucleares russo destruiria várias décadas de acordos internacionais e qualquer sentimento de certeza nos esforços de não-proliferação. O CTBT sustenta o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP) ao criar uma premissa credível de que os Estados irão reduzir os seus arsenais nucleares ao longo do tempo, em vez de continuarem a expandi-los.

O que significariam os testes russos para outros Estados com armas nucleares?

A sua realização fomentaria a preocupação noutros Estados com armas nucleares de que a Rússia pode obter conhecimentos valiosos que atualmente não possui a partir de dados de testes.

Isto poderia levar a que mais Estados realizassem testes, à medida que modernizassem os seus arsenais. Nos Estados Unidos, algumas figuras políticas apelariam provavelmente a testes de armas nucleares, para não ficarem para trás e não serem ultrapassados pela Rússia. Surgiria uma nova corrida às armas nucleares com várias potências a competir.

Ao abandonar o CTBT e expandir os seus arsenais nucleares, a Rússia e quaisquer outros Estados que aderissem a uma nova série de testes prejudicariam seriamente o Tratado de Não Proliferação. É difícil ver como ele poderia recuperar de uma quebra tão drástica da sua promessa central – a de que os cinco Estados dotados de armas nucleares reduziriam a sua dependência das armas nucleares - resultando num desarmamento completo e irreversível.

Tal também aumentaria novamente o potencial de outros Estados procurarem ter armas nucleares. A Coreia do Sul já insinuou várias vezes este ano que poderá investir num programa nuclear, caso a ameaça da Coreia do Norte não diminua. Um regresso a uma corrida global ao armamento nuclear pode empurrá-la para lá do limite.

Os ensaios nucleares podem também ser lidos como um sinal de uma nova escalada, demonstrando a determinação da Rússia, de que poderá utilizar armas nucleares na guerra ou de uma escalada do conflito entre a Rússia e a NATO. Isso significaria uma mudança radical das ameaças retóricas de Putin, para uma realidade perigosa que poderia facilmente ficar fora de controlo.

O que poderia ser feito se a Rússia fosse vista a preparar-se para um teste?

Um teste de armas nucleares russo não sairia do nada. Os serviços de informação poderiam ver os preparativos antes do tempo. Desde antes da invasão da Ucrânia, os EUA e o Reino Unido têm vindo a partilhar atualizações regulares dos serviços secretos de defesa, para sinalizar à Rússia que os seus motivos são transparentes e para ajudar os aliados a coordenarem-se. Poderiam utilizar este mesmo mecanismo para chamar a atenção para um próximo teste e para tentar evitá-lo.

Num tal acontecimento, a comunidade internacional deveria trabalhar em conjunto para impressionar a Rússia quanto à sua seriedade e coerência contra testes de armas nucleares.

A resposta seria o aumento imediato das sanções até que a Rússia invertesse quaisquer preparações de teste. A União Europeia deveria agir mais rapidamente em matéria de sanções do que agiu anteriormente. Conhecendo os riscos, outros Estados que até agora têm evitado tomar uma posição poderiam mudar e juntar-se à pressão transatlântica sobre a Rússia.

A China e a Índia têm um papel fundamental a desempenhar. Até agora, os dois países têm assumido uma posição ambivalente em relação à Ucrânia, abstendo-se de votar na ONU e recusando-se a condenar a Rússia no exterior. No entanto, criticaram as suas ameaças nucleares.

A China tem demonstrado que não se sente à vontade com este tipo de arrogância nuclear e também não quer ver a Rússia ou os EUA a investir na expansão e desenvolvimento dos seus arsenais. Perante tais preparativos de testes, a China poderia ameaçar retirar o seu apoio político e económico à Rússia, o que seria um duro golpe para as ambições militares de Putin.

O que poderia ser feito se a Rússia realizasse um teste?

Ao realizar um teste de armas nucleares, Putin pode muito bem querer assustar os Estados ocidentais para que deixem de apoiar a Ucrânia. Contudo, é muito mais provável que os Estados membros da NATO, preocupados com a escalada, simplesmente reforçassem o seu apoio.

Não há boas opções neste cenário: uma resposta convencional da NATO poderia também ser uma escalada. Uma mudança nos níveis de alerta nuclear enviaria um forte sinal à Rússia, mas poderia também provocar uma nova escalada.

Uma nova corrida às armas nucleares pareceria diferente da da Guerra Fria. Deixaria de ser em grande parte uma corrida entre a Rússia e os EUA e incluiria certamente a China - e teria outras implicações na dinâmica nuclear regional.

No caso de um teste nuclear russo, todos os outros Estados com armas nucleares (com exceção da Coreia do Norte, que dificilmente aderiria) teriam de se unir contra os testes nucleares e trabalhar para que a Rússia voltasse a cumprir as normas.

A história tem vários exemplos em que o mundo chegou perto de uma guerra nuclear devastadora e foi salvo pela boa sorte. Confiar na boa sorte não é uma grande estratégia, especialmente numa situação tão complexa e tensa.

Acrescentar uma Rússia cada vez mais isolada, com um Presidente que toma decisões sem o contributo potencialmente temperado de outros altos funcionários, é um cenário de desastre.