Os russos tentam a todo o gás conquistar Avdiivka (mas pela frente têm uma "trituradora")

Avdiivka continua a ser o principal centro dos combates na Ucrânia. A Rússia lança drones, mísseis e destaca vários homens para tentar avançar na região de Donetsk, mas a resistência ucraniana vai funcionando.

O chefe da administração militar da cidade, agora a mais fustigada pelas forças russas, garante que todos os dias há tentativas de “romper as defesas”, mas que essas mesmas tentativas têm saído frustradas.

“O preço que o agressor paga são inúmeros macacos fritos. A trituradora de Avdiivka está a funcionar a toda a capacidade”, afirmou Vitalii Barabash, citado pelos meios de comunicação ucranianos.

A cidade consegue, assim, preservar o seu bastião, mesmo perante as dificuldades óbvias. O responsável pelo exército naquele local agradece aos “corajosos soldados” e aos esforços de todos aqueles que lá permanecem a apoiar a defesa ucraniana, incluindo muitos habitantes que se recusam a sair da cidade.

“Infelizmente os constantes ataques russos roubam vidas e prejudicam a saúde do nosso povo diariamente”, acrescentou Vitalii Barabash.

Só esta quinta-feira foram 42 os bombardeamentos na zona de Avdiivka. Disparos no terreno, mas também lançamentos aéreos, o que provocou dois feridos na cidade.

Vitalii Barabash já avisou que o número de bombardeamentos está a aumentar de dia para dia, forçando as posições ucranianas, que tentam resistir enquanto não chega mais ajuda - é para operações como a de Avdiivka que o desbloqueio da ajuda dos Estados Unidos se pode revelar crucial.

"Está cada vez mais difícil retirar pessoas durante o dia, então tentamos tirá-las À noite. Temos cancelado muitas evacuações", acrescentou o responsável, falando em ataques repetidos da Rússia à principal estrada que faz a ligação de Avdiivka, onde ainda restam 1.214 civis, ao exterior.

Inverno perigoso

Com algumas perdas reportadas em Kupyansk e em Bakhmut, o exército ucraniano também admitiu pequenos avanços russos em Avdiivka. Um cenário que não é promissor, e que se pode tornar pior com a chegada do inverno que agora começa.

A Casa Branca admitiu que a Rússia terá mais facilidade em avançar com operações no terreno à medida que as condições piorem, com a chegada do frio e da neve. É aí, por janeiro-fevereiro, que ficará mais fácil movimentar as pesadas máquinas.

O Instituto para o Estudo da Guerra (ISW) referiu, na sua mais recente atualização, que isso deve mesmo acontecer. E Avdiivka deve ser ponto central.