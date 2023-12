Parceria Kremlin-Pyongyang é "combustível" espacial para a Coreia do Norte e Putin já tinha avisado: “Foi por isso que viemos aqui”

O lançamento do primeiro satélite “espião” norte-coreano suscita muitas dúvidas sobre o seu real êxito, mas também receios de que Pyongyang tenha ascendido a um novo patamar, graças à tecnologia russa e em troca de armas.

Após dois lançamentos falhados no início do ano, a Coreia do Norte afirmou ter colocado com sucesso o satélite de espionagem militar "Malligyong-1" em órbita no dia 21 de novembro, mas precisa de tempo para verificar se está a funcionar corretamente.

“O foguetão espacial Chollima-1 voou normalmente ao longo da trajetória predefinida e colocou com precisão o satélite ‘Malligyong-1’ em órbita (…) 705 segundos [quase 12 minutos] após o lançamento”, informou a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

Segundo Pyongyang, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, analisou imagens da Casa Branca e do Pentágono, em Washington, de porta-aviões norte-americanos e de bases navais dos Estados Unidos, incluindo Guam e Havai, e ainda de locais importantes na Coreia do Sul, como o porto de Busan, e até Roma, embora não tenha divulgado as fotografias captadas pelo satélite e peritos duvidem da sua relevância militar.

Apesar da tradicional propaganda teatral do séquito de Kim, as reações internacionais condenaram o que consideraram ser uma flagrante violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU - que proíbem quaisquer lançamentos de satélites por parte da Coreia do Norte.

Tinham passado apenas dois meses desde uma reunião histórica entre o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o seu homólogo norte-coreano em Vladivostok, no centro de lançamento de satélites mais importante da Rússia, o Cosmódromo Vostochny: “Foi por isso que viemos aqui”, respondeu o líder do Kremlin, citado pela imprensa estatal, à questão do seu apoio à construção de satélites.

No suposto negócio, celebrado sem mais declarações públicas sobre este tema, entre impressionantes manifestações militares e trocas simbólicas de prendas, como espingardas automáticas e ‘drones’, Pyongyang ajudaria Moscovo com remessas de armas e munições para fazer frente à guerra na Ucrânia, que invadiu em fevereiro de 2022 perante um clamor de vozes de condenação internacional e que contribuiu para que a Rússia se juntasse à Coreia do Norte no grupo de países mais isolados do mundo.

Embora aliados há décadas, as relações entre a Rússia e a Coreia do Norte conheceram um desenvolvimento assinalável este ano com o aprofundamento da cooperação bilateral militar, que levou a Pyongyang os ministros russos da Defesa, Sergei Shoigu, em julho para assistir às celebrações do 70.º aniversário do Armistício da Guerra da Coreia, e dos Negócios Estrangeiros, Serguei Lavrov, em 20 de outubro, onde deixou palavras de inquietação sobre as atividades dos Estados Unidos, do Japão e da Coreia do Sul na região.

Em 26 de outubro, o ministro russo dos Recursos Naturais, Alexander Kozlov, chefiou uma delegação de visita a Pyongyang e proclamou “o fortalecimento dos laços com a Coreia do Norte em todos os níveis”, seguindo os objetivos traçados por Putin, enquanto a chefe da diplomacia sul-coreana, Choe Son-hui, advertia que as relações entre os dois países funcionarão como um elemento "poderoso estratégico" se a segurança na região estiver ameaçada em resultado da aliança militar trilateral liderada dos Estados Unidos com a Coreia do Sul e Japão.

Dois dias depois do lançamento do satélite “espião”, o Serviço de Nacional de Informações (NIS) de Seul afirmou que a Rússia ajudou a Coreia do Norte, num processo que começou na cimeira Putin-Kim, em Vladivostok, quando o líder norte-coreano forneceu a Moscovo o plano e os dados para o lançamento do primeiro e do segundo dispositivo.

“A Rússia, por sua vez, analisou esses elementos e forneceu informações ao Norte", revelou o deputado sul-coreano Yoo Sang-bum, citando dados da “secreta” de Seul, e adiantando que Pyongyang transferiu para Moscovo mais de um milhão de projéteis de artilharia desde o início de agosto a troco de tecnologia e ‘know-how’ espacial.

Yoo Sang-bum precisou que mais de um milhão de projéteis de artilharia foram transportados por mar a partir do porto de Najin e chegaram às estruturas portuárias russas de Dunai e Vostochny, segundo o NIS, de onde foram transportados de comboio para a Ucrânia.

O deputado sul-coreano destacou que a Coreia do Norte carece de recursos financeiros e de conhecimentos técnicos no seu programa de satélites e que, entre as contrapartidas dadas por Moscovo, poderá estar o envio de aviões de combate russos.

Apesar do sucesso que busca há décadas, o satélite Malligyong-1 está a pairar em órbita há mais de uma semana e permanece incerto o que Kim Jong-un estará realmente a ver. Pyongyang tem um historial de imagens falsas ou manipuladas e as suas proezas militares são frequentemente manifestamente exageradas e dirigidas pela sua propaganda para consumo interno e internacional.

“Se há algo que sabemos sobre a Coreia do Norte é que é um país que mente o tempo todo”, alerta Fyodor Tertitskiy, investigador de política norte-coreana na Universidade Kookmin, em Seul, citado pela BBC.

A estação britânica tentou ver a Casa Branca em tempo real e, logo no primeiro lugar da pesquisa, conseguiu, através de uma câmara a transmitir em direto no canal YouTube, tendo em alternativa outro instrumento de alcance universal, o Google Earth.

Os especialistas apontam também que, mesmo que o satélite de vigilância norte-coreano esteja a transmitir, as suas imagens oferecem uma resolução muito limitada. Mas avisam que, ao passar do nada para alguma coisa, é arriscado subestimar-se a ambição de Pyongyang, agora aparentemente reforçada pelos vastos conhecimentos russos neste domínio e pelas “costas largas” de Putin, que foi convidado a visitar Pyongyang.

Analistas observam também, que, além da evolução tecnológica, Pyongyang poderá usar diplomaticamente um eventual reforço do seu potencial militar para tentar obter alívios nas sanções que enfrenta desde 2006 devido aos seus programas de mísseis balísticos e nucleares e abandonar o papel de caricatura que desempenha na cena internacional.

Em resposta à Associated Press, o Presidente sul-coreano, Yoon Suk Yeol, um dos maiores parceiros não europeus da Ucrânia contra a agressão de Moscovo, já reconheceu que o lançamento bem-sucedido de um satélite de reconhecimento pelo Norte "significaria que as capacidades de ICBM [míssil balístico intercontinental] da Coreia do Norte foram levadas a um nível superior".