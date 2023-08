"Passou nos critérios de lealdade de Putin" mas "não é ninguém importante": Viktor Afzalov, o coronel-general pós-Armagedão

O coronel-general Viktor Afzalov foi nomeado chefe das Forças Aeroespaciais russas, sucedendo no cargo ao general "Armagedão", Sergey Surovikin, que foi demitido do cargo recentemente depois de vários meses em que foi colocado em causa por alegadas ligações ao Grupo Wagner e a Yevgeny Prigozhin.

O homem que se segue está na frente do planeamento da guerra da Ucrânia desde o início. Nascido em 1968 em Moscovo, Afzalov era o vice-comandante das Forças Aeroespaciais quando Sergey Surovikin era o comandante das Forças Armadas e da operação russa na Ucrânia.

O conselheiro do Ministério dos Assuntos Internos da Ucrânia, Anton Gerashchenko, identifIcou Afzalov como um dos responsáveis por ataques conduzidos com mísseis contra civis. Anton Gerashchenko disse ainda que o coronel-general também ordenou a destruição de infraestruturas energéticas na Ucrânia.

Russian media report that General Viktor Afzalov, chief of staff of the Russian Aerospace Forces, has been appointed interim commander-in-chief of the Russian Aerospace Forces instead Surovikin.



Afzalov was directly involved in planning and organizing the full-scale invasion of… pic.twitter.com/Xjt2j5VxVg