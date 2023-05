"Pelo Kremlin". Drones abatidos em Odessa com mensagens de retaliação por alegado atentado contra Putin

Os drones lançados na madrugada desta quinta-feira contra a cidade ucraniana de Odessa tinham escritas mensagens de retaliação, numa aparente resposta ao ataque a Moscovo ontem divulgado pelo Kremlin.

Fonte militar ucraniana revelou já esta manhã que foram lançados pela Rússia 15 drones Shahed, de fabrico iraniano, contra a cidade costeira de Odessa, nas margens do Mar Negro: 12 foram destruídos e três atingiram um complexo universitário, sem causar vítimas.

Segundo a CNN Internacional, que divulga imagens fornecidas pelo Comando Operacional do Sul da Ucrânia, nos destroços dos drones abatidos lêem-se as palavras "Pelo Kremlin" e "Por Moscovo", uma aparente referência à alegada tentativa falhada de homicídio de Vladimir Putin que, segundo Moscovo, foi orquestrada pela Ucrânia.

As defesas aéreas ucranianas abateram 18 de um total de 24 drones kamikaze lançados pela Rússia contra o país na madrugada desta quinta-feira, informou entretanto fonte militar. Em comunicado, a administração de Kiev garantiu que todos os drones que tinham como alvo a capital ucraniana foram destruídos, além dos 12 abatidos em Odessa.

A Ucrânia já negou qualquer envolvimento naquilo que a Rússia classificou de uma tentativa de atentado contra o presidente russo, que ocorreu alegadamente na manhã de quarta-feira e com recurso a drones.

Vídeos divulgados nas redes sociais e pela própria presidência russa mostram uma coluna de fumo sobre uma parte do Kremlin, a residência oficial de Putin em Moscovo, na Praça Vermelha. O presidente russo não estava no edifício naquela altura, informou posteriormente o porta-voz de Putin, Dmitry Peskov.

