Polónia convoca reunião de emergência após míssil russo sobrevoar espaço aéreo do país - foram três minutos e 40 quilómetros

O presidente polaco, Andrzej Duda, convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança Nacional, depois de um míssil russo ter sobrevoado perto de 40 quilómetros do espaço aéreo da Polónia em direção à Ucrânia, que foi alvo da mais mortífera vaga de bombardeamentos.

"Tudo indica que um míssil russo entrou no espaço aéreo polaco. Detetámo-lo através do radar. Deixou imediatamente o espaço aéreo polaco", dirigindo-se para a Ucrânia, disse o chefe do Estado-Maior do Exército polaco, general Wieslaw Kukula.

A informação da reunião de emergência surge horas depois de a NATO ter revelado que está a monitorizar a situação. O secretário-geral da aliança revelou que já entrou em contacto com o presidente polaco, Andrzej Duda, para demonstrar solidariedade e para garantir o seu apoio.

Numa publicação na rede social X, Jens Stoltenberg disse que a NATO mantém-se “solidária com o nosso valioso aliado” e que o comando da aliança continua a monitorizar a situação.

Spoke with President @AndrzejDuda about the missile incident in #Poland. #NATO stands in solidarity with our valued Ally, is monitoring the situation & we will remain in contact as the facts are established. NATO remains vigilant.