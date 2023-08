Polónia mostra a sua força na maior parada militar das últimas décadas

A Polónia realiza, esta terça-feira, a maior parada militar das últimas décadas, numa demonstração de força defensiva que surge num momento em que as tensões aumentam na fronteira entre a nação da NATO e o principal aliado russo, a Bielorrússia.

O Ministério da Defesa polaco afirmou que a celebração do Dia do Exército Polaco, terça-feira, será marcada por uma exibição que inclui 200 unidades de equipamento militar polaco e estrangeiro, 92 aviões e dois mil militares.

O desfile incluirá algumas das mais recentes tecnologias que a Polónia tem no seu arsenal, incluindo tanques M1A1 Abrams fabricados nos EUA, tanques sul-coreanos K2 e obuses autopropulsados K9, lançadores de foguetes HIMARS, obuses autopropulsados Krab, bem como sistemas de baterias de mísseis Patriot fabricados nos EUA, que fazem parte do sistema de defesa aérea polaco "WISŁA".

A Polónia emergiu como uma das principais potências militares da Europa nos últimos anos, depois de ter investido milhares de milhões em novos equipamentos após a decisão da Rússia de anexar a península ucraniana da Crimeia em 2014. O peso diplomático de Varsóvia também cresceu na sequência do papel instrumental que desempenhou no apoio à Ucrânia desde a invasão em grande escala de Moscovo.

Na semana passada, a Polónia anunciou o envio de milhares de tropas adicionais para a sua fronteira oriental, numa altura em que aumenta a preocupação com a presença de forças mercenárias russas na Bielorrússia.

A Polónia tem fronteiras não só com a Ucrânia e a Bielorrússia, mas também com o semi-exclave russo de Kaliningrado. Ao fazer uma enorme demonstração de poder na terça-feira, Varsóvia está a enviar uma mensagem que a Rússia e a Bielorrússia não deixarão de compreender, dizem os especialistas.

"É uma espécie de coisa soviética. A Rússia faz o seu no dia 8 de maio, os bielorrussos fazem-no, tal como a Coreia do Norte e o Irão. É uma espécie de reflexo da sua linguagem. Os Estados adversários vêem estes [desfiles] como uma demonstração de força, pelo que a Polónia vai responder com uma demonstração de força", disse à CNN Edward Arnold, investigador do grupo de reflexão britânico sobre segurança RUSI.

Ao mesmo tempo, a Polónia está a apenas dois meses de eleições importantes e, para Arnold, além de mostrar as suas capacidades à Rússia e aos seus aliados, o governo polaco também está a tentar tranquilizar o seu próprio povo de que está empenhado na segurança.

O partido governamental de direita Lei e Justiça espera assegurar um terceiro mandato consecutivo no poder, o que seria inédito na Polónia pós-comunista. Mas, até agora, tem tido dificuldade em assumir uma liderança decisiva sobre o grupo da oposição Plataforma Cívica.

"As questões de segurança são realmente importantes, a par da economia e do nível de vida, o que não é surpreendente, uma vez que está a decorrer uma guerra na fronteira da Polónia", disse à CNN Aleks Szczerbiak, professor e diretor do departamento de política da Universidade de Sussex, em Inglaterra. "Demonstrar a sua competência em matéria de segurança é absolutamente fundamental para a reeleição do governo", disse, acrescentando que a questão atravessa todo o espetro político.

"Ninguém vai dizer que a segurança militar não é uma questão importante e que não deveríamos estar a reforçar as forças armadas. [A oposição dirá que o Governo está a organizar esta parada como uma espécie de golpe eleitoral, mas não dirá que o reforço das forças armadas polacas não é importante".

O papel da Polónia no seio da NATO mudou radicalmente na última década, segundo Jamie Shea, antigo funcionário da NATO, professor de estratégia e segurança na Universidade de Exeter, em Inglaterra, e membro da Chatham House.

"Se olharmos para a NATO há 10 anos, antes de Putin ter anexado a Crimeia e lançado a invasão da Ucrânia, o foco principal da NATO era sobretudo o Médio Oriente, o Afeganistão e esse tipo de missões em que a Polónia participava, mas apenas em pequena escala", disse à CNN. "Mas desde 2014, com a NATO a voltar a centrar-se na Europa Central e Oriental.... a importância da Polónia na aliança aumentou enormemente".

Arnold afirmou que a mudança de poder entre os membros europeus da NATO é notória. "A liderança costumava ser exercida pelo Reino Unido, Alemanha e França e, depois, juntamente com os Estados Unidos, o Quad, era o grupo que decidia as coisas e que se tornava a política da NATO", afirmou.

Com o Reino Unido fora da União Europeia e a Alemanha ainda hesitante em assumir um papel de liderança na Ucrânia, a Polónia sentiu a sua oportunidade.

"Têm boas relações com os países bálticos, são muito activos em questões de defesa e segurança e a Rússia sempre foi uma grande ameaça... por isso, se estivermos a pensar nisto do ponto de vista de Washington, Varsóvia parece ser uma boa aposta", acrescentou Arnold.

O eixo do apoio do Ocidente à Ucrânia

A Polónia aumentou drasticamente o montante que gasta em defesa nos últimos anos, passando de menos de 2% do seu PIB em 2014 para 4% este ano, de acordo com as estatísticas oficiais da NATO. É o país que mais gasta em termos de percentagem do PIB, acima dos EUA. Mais de 50% do investimento polaco destina-se a novos equipamentos e à investigação e desenvolvimento.

"Se mantiverem os seus planos de aquisição, serão a superpotência militar europeia da UE e da NATO", afirmou Shea. "Se adquirirem todos os tanques dos EUA, os tanques Abrams e os tanques que encomendaram à Coreia do Sul, além de modernizarem os que têm atualmente, terão mais tanques do que a França, a Alemanha, a Itália e o Reino Unido juntos", afirmou.

A Polónia emergiu como um aliado fundamental da Ucrânia, o que a torna vulnerável. A maior parte do equipamento militar ocidental e outros fornecimentos chegam à Ucrânia através da Polónia e o país acolhe 1,6 milhões de refugiados ucranianos, de acordo com as Nações Unidas.

"Todo o eixo dos esforços ocidentais para apoiar a Ucrânia e mantê-la na luta depende crucialmente da Polónia", disse Shea. "Grande parte do treino dos soldados ucranianos tem lugar na Polónia e os polacos têm também criado várias oficinas de reparação, onde os tanques Leopard podem ser reparados e enviados de volta, e muitos soldados ucranianos feridos são tratados em hospitais polacos", explicou.

Ao mesmo tempo, o governo está pronto a dar prioridade aos seus eleitores. "O Lei e Justiça mostrou que está disposto a incomodar os ucranianos quando sente que a alternativa seria alienar os agricultores polacos", disse Shea, apontando para a decisão de Varsóvia de proibir as importações de cereais e outros produtos alimentares da Ucrânia, na sequência de um aumento de produtos baratos. Varsóvia está agora a tentar alargar a proibição.

E embora os confrontos da Polónia com a União Europeia sobre questões como o Estado de direito e a migração não tenham desaparecido, Varsóvia está a deixar claro aos seus aliados que precisam dos seus poderes militares.

"A relação do atual governo com a UE é bastante fraturante, sobretudo no que diz respeito a questões de justiça e assuntos internos, bem como a outras questões. Mas [a Polónia] quer tentar minimizar esses pontos de vista e sublinhar à UE que dá um contributo muito importante para a segurança e que não quer pôr isso em causa de forma alguma", afirmou Arnold.

Tensões na Bielorrússia

Os recentes acontecimentos na Bielorrússia demonstraram que os riscos que a Polónia enfrenta não são puramente hipotéticos.

Em novembro, duas pessoas foram mortas no leste da Polónia, a cerca de 6,4 quilómetros a oeste da fronteira ucraniana, por um míssil ucraniano que se defendia do fogo russo. As autoridades ucranianas e polacas descreveram o incidente como um acidente e culparam a agressão russa pelas suas mortes.

A Rússia utilizou a Bielorrússia como ponto de partida quando lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia em fevereiro de 2022. Mais recentemente, no mês passado, milhares de combatentes mercenários do grupo Wagner terão sido enviados para a Bielorrússia como parte de um acordo para pôr fim à insurreição armada do grupo contra o Kremlin.

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, pediu ao grupo para ajudar a treinar as forças armadas do seu país e, no início deste mês, as duas forças realizaram exercícios de treino conjuntos perto da fronteira polaca. Foi durante estes exercícios que Varsóvia acusou dois helicópteros bielorrussos de violarem o espaço aéreo polaco.

Em reação ao incidente, o Ministro da Defesa polaco, Mariusz Blaszczak, disse à rádio pública que serão enviados 10 mil soldados para a fronteira - 4.000 apoiarão diretamente a guarda fronteiriça e os restantes 6.000 ficarão na reserva.

A Bielorrússia já armou a fronteira no passado. Em 2021, Lukashenko foi acusado de fabricar uma crise no país, transportando migrantes do Médio Oriente para Minsk e enviando-os depois para a fronteira da UE, em retaliação às sanções impostas pela Europa ao seu regime.

Antonia Mortensen, Martin Goillandeau, Catherine Nicholls, Isa Soares, Anna Gorzkowska e Jessie Gretener da CNN contribuíram para este artigo.