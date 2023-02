O presidente ucraniano chega esta quarta-feira ao Reino Unido para se encontrar com o primeiro-ministro, Rishi Sunak, e com as tropas ucranianas que estão a ser treinadas pelas forças armadas britânicas.

Em nota divulgada por Downing Street, Sunak diz que a visita de Zelensky é "um testamento à coragem, determinação e luta do seu país", bem como da "amizade inquebrável" que une Reino Unido e Ucrânia.

"Desde 2014, o Reino Unido tem fornecido treino vital às forças ucranianas, permitindo-lhes defender o seu país, proteger a sua soberania e lutarem pelo seu território", acrescenta a nota.

A declaração informa ainda que Sunak e Zelensky vão debater o apoio britânico à Ucrânia, começando com uma entrega imediata de equipamento militar, e que Sunak irá igualmente oferecer a Kiev armas de longo alcance. O Reino Unido anunciará também mais sanções na sequência do conflito entre Rússia e Ucrânia.

É a primeira visita de Zelensky ao Reino Unido desde que começou a invasão russa na Ucrânia. O presidente ucraniano tem saído poucas vezes de Kiev, uma das quais para se encontrar em Washington com o presidente dos Estados Unidos, no passado mês de dezembro. Esta semana, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, convidou formalmente Volodymyr Zelensky a participar presencialmente numa reunião em Bruxelas. Fontes europeias disseram às agências internacionais que o presidente ucraniano poderia ir à Bélgica na próxima quinta-feira, para participar numa reunião de chefes de Estado e governo da UE.