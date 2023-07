Presidente turco e primeiro-ministro sueco vão reunir-se em Vilnius na segunda-feira. Adesão de Estocolmo pode ser aprovada para a semana

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, anunciou esta quinta-feira que vai convocar uma reunião com o presidente turco e o primeiro-ministro sueco para a próxima segunda-feira em Vilnius, na véspera da cimeira da NATO, que também decorrerá na capital da Lituânia.

O encontro entre Recep Tayyip Erdogan e Ulf Kristersson é visto como um passo fulcral rumo à adesão da Suécia à Aliança Atlântica.

Stoltenberg afirmou que é possível que haja um desenvolvimento positivo em relação à adesão da Suécia já na próxima semana, e reiterou que qualquer atraso na entrada do país escandinavo seria do agrado de Vladimir Putin e do PKK, o Partido dos Trabalhadores do Curdistão, considerado uma organização criminosa na Turquia.

"O que é importante é que tenhamos um resultado positivo na próxima semana. Chegou a altura da Suécia aderir à NATO", afirmou Stoltenberg.