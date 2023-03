A presidência russa confirmou esta sexta-feira a visita do presidente chinês a Moscovo. Em comunicado, citado pela agência Reuters, o Kremlin revelou que Xi Jinping estará na Rússia entre os dias 20 e 22 de março para uma visita oficial, depois de ter sido convidado por Vladimir Putin.

A deslocação do presidente chinês à Rússia acontece numa altura em que Pequim já se ofereceu para mediar a paz na Ucrânia, oferecendo mesmo um plano com vista ao cessar do conflito entre Moscovo e Kiev - um esforço diplomático que o ocidente olhou com ceticismo, dada a ambiguidade e abrangência das propostas chinesas. A Ucrânia levantou dúvidas sobre a neutralidade da China, Moscovo não fez mais do que saudar a contribuição dos "amigos chineses". Mas, esta sexta-feira, nem uma palavra concreta sobre os eventuais esforços de Pequim para terminar a guerra.

O comunicado do Kremlin refere que, durante o encontro, Putin e Xi vão discutir como desenvolver a sua parceria estratégica e que os dois líderes vão assinar "um número significativo de documentos bilaterais".

Pequim, do seu lado, também confirmou a visita: o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Wang Wenbin, revelou que a ida de Xi Jinping a Moscovo tem como objetivo "aprofundar a confiança bilateral", acrescentando que os chefes de Estado vão trocar opiniões sobre matérias internacionais e regionais.

Na sua comunicação regular com os jornalistas, Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, deu mais alguns pormenores sobre a visita de Xi, remetendo outros esclarecimentos para uma conferência de imprensa de um assessor presidencial que fornecerá o programa. Segundo Peskov, a visita inicia-se no dia 20 de março com um almoço informal dos dois líderes e o dia 21 de março será de "negociações".

No início da semana, o The Wall Street Journal revelou que Xi Jinping também queria falar com o presidente ucraniano depois do encontro com Putin mas, até agora, nenhuma fonte oficial prestou esclarecimentos sobre esta alegada conversa com Volodymyr Zelensky, que deverá ocorrer de forma virtual. Também não se sabe, até ao momento, se o presidente da China, que foi recentemente eleito para um terceiro mandato - feito inédito em Pequim - vai aproveitar a deslocação à Rússia para visitar outros países europeus, uma possibilidade que foi igualmente adiantada pelo Wall Street Journal, citando fontes próximas com conhecimento do tema.

As movimentações de Xi Jinping, de 69 anos, depois de assegurar o terceiro mandato como chefe de Estado da China, poderão ser vistas como uma tentativa de Pequim continuar a afirmar-se como potência global contra os Estados Unidos e os seus aliados, colocando-se num lugar de superioridade, assinalava o Wall Street Journal - sobretudo depois de, na semana passada, Pequim ter mediado um entendimento diplomático entre Arábia Saudita e Irão.

A China e Rússia, por outro lado, acordaram em fevereiro de 2022 uma parceria "ilimitada", quando Putin visitou Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos - poucas semanas antes de a Rússia invadir a Ucrânia.

No último ano, o chefe de Estado chinês e o presidente russo mantiveram videoconferências e reuniram-se várias vezes presencialmente, nomeadamente em setembro passado, no Uzbequistão, na primeira viagem internacional do presidente chinês desde o início da pandemia de covid-19.

Putin e Xi têm reafirmado em muitas ocasiões o reforço dos laços entre as duas nações e, desde o início da guerra, a China tornou-se a maior compradora de petróleo russo, fonte determinante de receitas para Moscovo.