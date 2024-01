Putin diz que existência da Ucrânia está em causa e que será "impossível" retirar à Rússia o que já conquistou

Vladimir Putin afirmou esta terça-feira que a existência da Ucrânia enquanto Estado está em causa devido ao conflito com a Rússia e que será “impossível” retirar a Moscovo o território conquistado desde fevereiro de 2022.

Em declarações reproduzidas pela agência estatal RIA Novosti, durante uma reunião com líderes regionais do país, Putin lembrou a falhada contraofensiva ucraniana e criticou a recusa da Ucrânia em sentar-se à mesa das negociações, garantindo que se tal acontecesse "o problema estaria resolvido há muito tempo".

Putin abordou as negociações levadas a cabo entre os dois países no início da guerra, apelidando os negociadores ucranianos de “idiotas” por recusarem o que alegadamente já estaria acordado.

“Tínhamos chegado a acordo sobre tudo (…) Um dia depois, deitaram todos os acordos para o lixo”, afirmou Putin, que citou declarações alegadamente proferidas por um membro da equipa de negociações ucraniana. “Agora disseram publicamente, incluindo o líder desse mesmo grupo de negociação, (…) que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou e convenceu-os a não implementar esses acordos. Bem, idiotas, não?”, questionou o líder russo, que aproveitou este ponto para reforçar a ideia de que os ucranianos “não são independentes”.

O presidente russo reservou ainda algumas palavras para a fórmula de paz elaborada por Volodymyr Zelensky, referindo que contém exigências "que impedem as negociações".

“A chamada ‘fórmula de paz’ de que se fala no Ocidente e na Ucrânia é a continuação da aplicação do decreto do presidente ucraniano que proíbe as negociações com a Rússia. É disso que se trata. Estes são requisitos proibitivos para o processo de negociação".

Putin diz que eleições americanas de 2020 foram "manipuladas"

Pelo meio, Vladimir Putin teceu ainda comentários sobre as eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020, considerando que foram manipuladas pelos votos por correspondência.

"Provavelmente é possível manipular tudo. Da mesma forma que as eleições anteriores foram manipuladas nos Estados Unidos através do voto por correspondência. (…) Compraram boletins de voto por 10 dólares, preencheram-nos e atiraram-nos para as caixas sem qualquer supervisão de observadores, e pronto”, disse, sem mostrar qualquer prova.