Putin garante que contraofensiva da Ucrânia está a falhar. “Isso é absolutamente óbvio”

O presidente russo assegurou, esta sexta-feira, que a contraofensiva ucraniana já está em marcha e que tal se pode provar pelo “uso de reservas estratégicas”.

Segundo a agência de notícias russa RIA, Vladimir Putin afirma que as tropas ucranianas não tiveram ainda qualquer sucesso, apesar de continuarem a ofensiva.

“Quanto à contraofensiva, podemos afirmar que todas as tentativas feitas até agora falharam. Mas o potencial ofensivo das tropas do regime de Kiev ainda permanece”, disse Putin, garantindo que “as tropas ucranianas não atingiram os seus objetivos em nenhum setor”, aplaudindo o esforço russo no bloqueio dos alegados avanços da Ucrânia.

“As tropas ucranianas não cumpriram as tarefas que lhes foram atribuídas. Isso é uma coisa absolutamente óbvia”, garantiu, afirmando ainda que as perdas ucranianas são superiores às russas. “Sabe-se que durante as operações ofensivas as perdas são de cerca de três para um. Isso é um clássico. Mas, neste caso, supera significativamente esses números.” Porém, não se alongou com dados: “Não vou reproduzir os números agora, mas são impressionantes.”

O início da contraofensiva ucraniana foi anunciado na terça-feira pelo ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu, no entanto, Kiev ainda não confirmou tal informação, embora Zelensky, no vídeo que publicou quinta-feira no Facebook, tenha elogiado as suas tropas pelas conquistas em Bakhmut.