"Putin percebe que os ucranianos nunca vão abandonar o país. Por isso é que tem de nos matar”, diz Zelensky em exclusivo à CNN

Volodymyr Zelensky deu nova entrevista à CNN Internacional e afirmou que, mesmo que a Ucrânia ganhe a guerra, esta não terá um final feliz.

“Todos queremos ter sucesso, mas isto não é um filme, não dura uma hora e meia, é uma contraofensiva. Não é um filme com um final feliz, não vamos ter um final feliz. Perdemos muitas pessoas, não há um final feliz”, afirmou o presidente ucraniano, entrevistado por Fareed Zakaria, cujos excertos foram hoje divulgados.

Zelensky voltou a acusar Vladimir Putin de querer conquistar toda a Ucrânia. “O Putin quer tomar todo o nosso país, quer destruir as nossas famílias, casas. Ele percebe que os ucranianos nunca vão abandonar o seu país. Por isso é que tem de nos matar”, disse, considerando que Putin é um “mentiroso” e que “não controla tudo o que se passa” no seu país.

“Como é que o Putin controla tudo? Ele só controla a mente das pessoas, mas não controla o que se passa no país. Quando percebeu que uma grande parte da sociedade apoiava Prigozhin, o que fez? Matou-o. Mas antes de o matar fez-lhe promessas: o território na Bielorrússia, as questões e os negócios de África, e muitas outras coisas. Ele mentiu a Prigozhin. Quando se quer dialogar ou estabelecer um compromisso, não o podemos fazer com um mentiroso.”

Sobre a contraofensiva, o líder ucraniano lamenta que se tenha dado “muito tempo à Rússia”, o que possibilitou a construção de três linhas defensivas e a colocação de muitas minas no terreno. “Estávamos à espera das armas (do Ocidente). Esperámos muito. Agradeço aos nossos parceiros, mas a decisão não se traduz num resultado. Não recebemos o armamento imediatamente”, apontou, explicando o desejo de receber os sistemas ATACMS (Army Tactical Missile System) e aviões de combate.

“Precisamos de armas de longo alcance. Artilharia, munições, sistemas, por aí. Toda a gente fala dos ATACMS, fala dos caças, são muito importantes. Começando pelos ATACMS, estamos a mexer-nos. Vou falar com o presidente Biden, ele pode mudar o curso da guerra, já o fez com os HIMARS. Espero consegui-los no outono, precisamos muito deles. Sobre os caças, eu disse aos nossos parceiros, antes da contraofensiva, que eles têm de saber e reconhecer que nós não controlamos o céu. Como é que podemos controlar ou igualar o poder da Rússia no céu sem caças?”

Volodymyr Zelensky fez ainda novo apelo à opinião pública ocidental. “As pessoas no Ocidente têm de reconhecer que estes não são os nossos valores, são os valores de todos, nem é a nossa guerra, é uma guerra de todos. Nós pagámos o preço mais alto, toda a gente sabe que é verdade, não o quero repetir. Podem escolher: querem senti-lo quando as vossas famílias forem atacadas? Querem mesmo experimentar? Não o recomendo.”

“A vitória é a única coisa que pode acabar com a ocupação do nosso território. Significa não dar à Rússia a oportunidade de atacar outros países – o Báltico, a Polónia – e de nos trazer todos de volta para a União Soviética. A vitória não é felicidade. A vitória é só a possibilidade de nos mantermos vivos”, completou o presidente da Ucrânia.