Putin recebe familiares de soldados mortos e pede "bondade, misericórdia e justiça" no Natal ortodoxo

Desta vez não houve cessar-fogo para celebrar o Natal ortodoxo na Rússia, como tinha acontecido em 2023. Mesmo assim, o presidente russo quis assinalar a data com uma mensagem clara para o povo russo: os homens que combatem na Ucrânia merecem todo o apoio.

Rodeado de familiares de soldados que morreram a combater, Vladimir Putin pediu a toda a população que apoie as tropas que defendem os interesses da Rússia “com armas nas mãos”, aproveitando para deixar uma mensagem ao governo, que entende que deve aumentar o apoio àqueles que lutam.

“Muitos dos nossos homens, os nossos homens corajosos, heroicos, guerreiros russos, mesmo agora, neste feriado, defendem os interesses do nosso país com armas nas mãos”, afirmou a partir da capela da sua residência em Novo-Ogaryovo.

As imagens transmitidas pela televisão estatal, e que se se multiplicam pela imprensa russa, mostram um presidente em momentos de comunhão com os familiares daqueles que morreram na Ucrânia. Tudo isto na Liturgia Divina, um momento celebrado na transição de 6 para 7 de janeiro, e que é das datas mais importantes da Igreja Ortodoxa.

Mas, não só não houve cessar-fogo, como a Ucrânia afirma que um ataque russo matou 11 pessoas e feriu outras 10 nos arredores da cidade de Pokrovsk. Em sentido contrário, as forças russas acusam Kiev de bombardear partes de Donetsk.

“Quero que o nosso encontro seja um sinal claro, percetível, para todos os meus companheiros da Federação Russa, a todos os níveis – um sinal claro para assegurar que os meus companheiros estão sempre convosco, repito, a qualquer nível de poder”, acrescentou nas palavras dirigidas às famílias, e que deixam entender que não é por si que não é feito mais em favor destas pessoas.

De resto, e se a mensagem não foi clara o suficiente, o presidente russo voltou a focar-se na necessidade de respeitar os valores e tradição russos, pedindo especificamente ao governo mais e melhor apoio àqueles que estão de luto.

Em paralelo, e numa mensagem que também apela aos sentimentos, Vladimir Putin pediu a todos os russos que mantenham os valores “inabaláveis” da “bondade, misericórdia e justiça”, pedindo também à Igreja Ortodoxa Russa que ajude a fortalecer os laços familiares e o patriotismo.

A aproximação à Igreja Ortodoxa tem sido mais veemente nos últimos meses. Com base na visão que tem do “Mundo Russo”, Vladimir Putin confia na instituição para conservar os valores tradicionais, nomeadamente pela aprovação de leis que restringem a comunidade LGBT+.

Em paralelo com as comemorações russas, e ao contrário do resto da Ucrânia, as partes do solo ucraniano controladas pela Rússia também celebraram o Natal nesta data. Recorde-se que, como parte da “renúncia à herança russa”, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que a data mais importante do Natal deveria passar a ser celebrada a 25 de dezembro.