Putin reconhece que guerra na Ucrânia é "chocante" e acusa Zelensky de bloquear negociações para a paz

O presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu que a guerra na Ucrânia é "chocante", mas garantiu que o conflito só não terminou ainda por culpa de Kiev, que acusa de ter proibido, por decreto presidencial, quaisquer negociações para a paz.

Num discurso por videoconferência na cimeira do G20, organizada pela Índia, Vladimir Putin comparou o conflito que está em curso na Ucrânia ao "golpe de Estado sangrento" de Kiev, em 2014, e à "exterminação de civis na Palestina e na Faixa de Gaza".

"Reconheço que esta guerra (...) é chocante. E o golpe de Estado sangrento na Ucrânia, em 2014, seguido a guerra do regime de Kiev contra a população no Donbass? Não é chocante? E a atual exterminação da população civil na Palestina e na Faixa de Gaza, não é chocante? Não é chocante que os médicos tenham de submeter crianças a cirurgias (...) sem anestesia? Não é chocante que o secretário-geral das Nações Unidas [António Guterres] tenha dito que Gaza se transformou num enorme cemitério de crianças?", questionou, citado pela Ria Novosti.

Vladimir Putin aproveitou esta reunião dos líderes do G20 para afirmar que é preciso pensar numa forma de pôr fim à "tragédia" do conflito na Ucrânia, garantindo que a Rússia nunca recusou estabelecer quaisquer conversações de paz com Kiev. Pelo contrário, diz: quem está a colocar entraves à paz na Ucrânia é o próprio presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que no ano passado assinou um decreto no qual refere a impossibilidade de estabelecer um diálogo com o homólogo russo (embora sem fechar a porta a eventuais discussões com a Rússia nesse sentido).

Vladimir Putin participou por videoconferência na cimeira do G20, organizada pela Índia (EPA/Mikhael Klimentyev via LUSA)

Na sua intervenção na reunião de líderes do G20, Vladimir Putin aproveitou também para discutir questões geopolíticas mais alargadas, apontando que grande parte da atividade económica está a transferir-se para os continentes asiático e africano, o que, disse, está a provocar uma turbulência na economia global.

“Estes problemas económicos são consequência de uma política mal pensada”, acusou Vladimir Putin, citado pela Reuters. Para o chefe de Estado russo, este contexto económico só poderá ser ultrapassado mediante decisões tomadas em consenso entre os líderes mundiais.

Vladimir Putin anunciou ainda que a Rússia enviou o primeiro carregamento de cereais com destino a África, sem qualquer custo. Isto depois de Moscovo ter cancelado, em julho passado, a sua participação no acordo para a exportação de cereais ucranianos através dos portos do Mar Negro.