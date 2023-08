O F-16 "nunca enfrentou as defesas aéreas russas no mundo real - e as defesas aéreas russas são formidáveis": um aviso à Ucrânia

Quando chegam os F-16 à Ucrânia? Podem mesmo fazer a diferença? Que obstáculos há ainda?

por Tim Lister e Oren Liebermann, CNN

Após meses de intensa atividade de lobbying, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, está entusiasmado com a anunciada transferência de caças F-16 holandeses, noruegueses e dinamarqueses para a força aérea ucraniana.

Em muitos aspetos, o modelo F-16, fabricado nos EUA, é a plataforma ideal para os ucranianos. É multifuncional: pode dar cobertura aérea às tropas, atacar alvos terrestres, enfrentar aviões inimigos e intercetar mísseis. E está disponível: as forças aéreas europeias têm muitos F-16 e estão a retirá-los de serviço. Existe um pronto fornecimento de peças sobresselentes e o F-16 pode funcionar com uma variedade de sistemas de armas.

A necessidade é crítica: a superioridade aérea russa, especialmente na frente sul, tem impedido o progresso da contraofensiva ucraniana e infligido pesadas baixas às unidades ucranianas. Com o armamento adequado, os F-16 poderiam dissuadir os caças-bombardeiros russos de se aproximarem do campo de batalha.

Mas o momento exato em que os F-16 voarão em missões de combate está à mercê de muitas variáveis - programas de treino que só agora estão a começar, a instalação de infraestruturas de apoio, o tipo de armamento utilizado. Há um equilíbrio delicado entre a necessidade urgente de colocar o F-16 nas cores da Ucrânia e os preparativos minuciosos necessários para tirar o máximo partido da aeronave.

Depois, há a questão de saber quantos F-16 farão a diferença no campo de batalha. A Dinamarca, os Países Baixos e a Noruega comprometeram-se a fornecer à Ucrânia mais de 60 jatos, mas alguns terão de ser utilizados para treino e haverá um ciclo de manutenção.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ao meio, e o primeiro-ministro interino dos Países Baixos, Mark Rutte, à direita, à frente de um F-16 em Eindhoven, Holanda, a 20 de agosto de 2023. Os líderes reuniram-se numa base aérea militar no sul da cidade holandesa, depois de a Holanda e a Dinamarca dizerem que os Estados Unidos tinham dado a sua aprovação para que os países entregassem F-16 à Ucrânia. (AP Photo/Peter Dejong)

O coronel Yurii Ihnat, porta-voz da força aérea ucraniana, acredita que dois esquadrões, cada um com 12 aviões, fariam a diferença.

Mas o F-16 nunca enfrentou as defesas aéreas russas no mundo real. É fundamental definir o melhor papel possível para ele.

"A ideia de os F-16 sobrevoarem as linhas da frente e quebrarem o impasse é simplesmente inviável - é demasiado perigosa", disse Mark Cancian, conselheiro sénior do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. "As defesas aéreas russas são formidáveis".

Treino rápido

Estão em curso programas de formação para os primeiros grupos de pilotos ucranianos - na Dinamarca, Roménia e Estados Unidos. (A Grécia também se ofereceu para formar pilotos.) Estes programas vão demorar mais do que os três ou quatro meses sugeridos nalguns quadrantes para pilotos que não têm experiência a pilotar aviões de combate ocidentais.

Em primeiro lugar, há uma grande diferença entre o treino básico (descolar, voar, aterrar) e operar em modo de combate, como um treino de uma formação de aviões ao alcance de defesas aéreas russas bem entrincheiradas.

Um piloto de F-16 disse à publicação militar online "War Zone" que o avião é intuitivo. "Liga-se o avião, empurra-se a aceleração, vai-se embora e voa-se".

"Mas para aprender a combater com ele, para aprender a utilizar os mísseis, é preciso demorar cerca de seis meses", reconheceu Ihnat.

Caças militares F-16 da Força Aérea Real Holandesa fotografados em 2017 Foto AP Photo Mindaugas Kulbis

O ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznikov, afirmou que "seis a sete meses é o período mínimo que deve ser seriamente tido em conta".

Mesmo esse calendário é ambicioso. Os pilotos ocidentais que se formam noutros aviões precisam de cerca de nove meses para adquirirem total proficiência - e isso não inclui o treino para cenários de combate específicos. Além disso, a disposição do cockpit de um F-16 é muito diferente da de um MiG-29 - o jato da era soviética normalmente pilotado por pilotos de caça ucranianos.

Dois Mig-29, de fabrico russo, voam em cima e em baixo de dois caças F-16, de fabrico americano. Todos são da Força Aérea da Polónia. Foto num espetáculo aéreo na Polónia a 27 de agosto de 2011. AP Photo Alik Keplicz

Além disso, os pilotos teriam de dominar a língua inglesa. Ihnat afirma que cerca de 30 pilotos da força aérea ucraniana têm um nível de inglês adequado, o mínimo absoluto necessário para manter dois esquadrões.

Haveria ainda a tarefa adicional de aprender a utilizar armas ocidentais, como os mísseis avançados ar-ar de médio alcance (AMRAAM), capazes de abater aviões de combate russos à distância. Pelo contrário, os pilotos ucranianos adaptaram-se rapidamente à utilização de mísseis ocidentais anti-radiação de alta velocidade (HARM) nos seus MiG-29.

Segundo Cancian, do CSIS, "o problema é que têm de fazer a transição para um avião que tem uma série de sistemas que eles nunca viram antes, além de que há toda uma abordagem à guerra aérea que os EUA e a NATO usam e que os soviéticos não usavam".

Manutenção pesada

Por muito eficaz que seja, o F-16 exige muito mais manutenção do que a média dos caças da era soviética, e isso será um desafio tão grande para os ucranianos como o de pilotar a plataforma.

Segundo disse Cancian à CNN, os F-16 precisam de 16 horas de manutenção por hora de voo. Com um custo de quase 27 mil dólares (25 mil euros) por hora de voo, também o voo é caro.

"Há dezenas de milhares de peças num F-16", disse Cancian, "e esse canal tem de ir para a Ucrânia, para que, quando o avião aterra e o levamos para o hangar e temos de arranjar alguma coisa, a peça esteja à mão".

No ano passado, um relatório do Gabinete Geral de Contabilidade dos EUA classificou o F-16 como um dos aviões da Força Aérea dos EUA mais difíceis de manter: não cumpriu os seus objectivos de missão em nenhum dos 10 anos anteriores.

Os responsáveis norte-americanos têm-se mostrado cautelosos quanto ao impacto que os F-16 terão na Ucrânia e quanto à escala de treino envolvida.

O general James B. Hecker, comandante das Forças Aéreas dos EUA na Europa, afirma que o avião não estará na Ucrânia antes do próximo ano. Mas disse num encontro com a imprensa este mês que "não vai ser a bala de prata, [nem] de repente vão começar a abater SA-21s [mísseis terra-ar russos] porque têm F-16".

Hecker disse que a proficiência real num número suficiente de aeronaves "pode acontecer daqui a quatro ou cinco anos".

O secretário da Força Aérea dos EUA, Frank Kendall, fez eco dessa avaliação, dizendo que o F-16 "dará aos ucranianos um incremento de capacidades que não têm atualmente. Mas não será um fator de mudança dramático".

Força motivada

Os ucranianos consideram que uma das principais vantagens do F-16 é o seu potencial para dissuadir o mais potente jato de combate russo, o Su-35, cujo lançamento de bombas guiadas tem afetado as forças terrestres ucranianas.

O comandante da Força Aérea ucraniana, Mykola Oleshchuk, disse na semana passada que o sucesso contra o Su-35 forçaria os russos a tirá-lo do alcance, permitindo que a contraofensiva ganhasse velocidade.

Os ucranianos têm surpreendido persistentemente as forças armadas ocidentais com o seu domínio da artilharia de longo alcance, dos sistemas de defesa aérea e dos tanques fornecidos pelos países da NATO.

Kendall disse recentemente: "Acho que nunca vi indivíduos tão motivados, em termos de quererem entrar na luta e fazer a diferença".

Mas a motivação tem de se estender para lá dos pilotos, para um longo rasto de engenheiros e técnicos.

A administração norte-americana de Biden tem sido extraordinariamente cuidadosa em não envolver membros do serviço militar dos EUA ou empreiteiros no esforço de guerra na Ucrânia, por isso é improvável que os técnicos dos EUA estejam no terreno.

Em vez disso, o sistema de manutenção por teleconferência, que tem ajudado os ucranianos a reparar tantos dos seus sistemas ocidentais, será um elo fundamental.

A Força Aérea Ucraniana há muito que trabalha para melhorar e proteger os aeródromos que receberão os F-16.

Os russos têm dado prioridade a alvejar os complexos de defesa aérea Patriot, sem grande sucesso. Os caças F-16 seriam um alvo muito mais tentador - e valioso - através de ataques com mísseis de cruzeiro contra aeródromos e mísseis terra-ar e outras armas no ar.

Segundo Cancian, se os russos obtiverem algum sucesso, os ucranianos e os seus aliados assistirão ao desenrolar de uma má narrativa.

"As pessoas reconhecem que se perde equipamento, mas se o perdermos muito rapidamente, de forma muito visível, as pessoas ficam desanimadas", disse Cancian.

A última perda publicamente reconhecida de um F-16 em combate foi um avião israelita abatido pelas defesas aéreas sírias (fornecidas pela Rússia) em fevereiro de 2018.

Os pilotos ucranianos, pilotando uma aeronave desconhecida num espaço aéreo mais fortemente defendido, enfrentarão uma ameaça muito maior das defesas aéreas russas mais avançadas, incluindo o S-400, o mais novo e mais capaz sistema de mísseis terra-ar da Rússia.

Em última análise, não se pode apressar a entrada em combate de um equipamento tão valioso. Mesmo que os primeiros F-16 realizem as suas primeiras missões de combate na próxima primavera, muito poderá ter mudado no terreno até lá.