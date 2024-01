Ratos, ratazanas, doenças e sangue. As trincheiras na Ucrânia fazem lembrar a Primeira Guerra Mundial

"Está a acontecer há meses": rato filmado a arrumar barracão todas as noites

As linhas da frente da guerra da Rússia na Ucrânia ficaram infestadas de ratos e ratazanas, alegadamente espalhando doenças que fazem os soldados vomitar e sangrar dos olhos, prejudicando a capacidade de combate e recriando as condições horríveis que assolaram as tropas na guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial.

Uma militar ucraniana, conhecida pelo nome de código "Kira", recordou que o seu batalhão foi assolado no outono passado por uma "epidemia de ratos" enquanto combatia na região de Zaporizhzhia, no sul do país.

"Imaginem ir para a cama e a noite começar com um rato a rastejar para dentro das vossas calças ou camisola, ou a roer as pontas dos vossos dedos, ou a morder a vossa mão. Dormimos duas ou três horas, dependendo da sorte que temos", diz Kira à CNN. A militar calculava que havia cerca de mil ratos no seu abrigo de quatro soldados. "Não eram os ratos que nos estavam a visitar; nós éramos os seus convidados".

As infestações devem-se, em parte, à mudança de estação e ao ciclo de acasalamento dos ratos, mas são também uma consequência da forma como a guerra se tornou estática, depois de a contraofensiva da Ucrânia ter sido largamente repelida pelas defesas russas, fortemente fortificadas. No meio de mais um inverno rigoroso, os ratos andam à procura de comida e calor ao longo dos quase mil quilómetros da linha da frente, espalhando doenças e insatisfação.

Kira diz que tentou de tudo para livrar os seus bunkers dos ratos: espalhar veneno, pulverizar amoníaco e até rezar. As lojas das redondezas abasteceram-se de produtos anti-ratos, o que resultou numa matança. Mas, como os ratos continuavam a aparecer, tentaram outros métodos.

"Tínhamos uma gata chamada Busia e, no início, ela também ajudava e comia ratos. Mas depois eram tantos que ela recusou. Um gato pode apanhar um ou dois ratos, mas se forem 70, é irrealista".

Vídeos partilhados nas redes sociais por soldados ucranianos e russos mostram a dimensão das infestações na linha da frente. Os ratos e ratazanas são vistos a correr debaixo das camas, nas mochilas, nos geradores de eletricidade, nos bolsos dos casacos e nas fronhas das almofadas. Uma mostra ratos a sair de uma torre de morteiro russa como balas de uma Browning.

Noutro, um gato tenta roubar um rato numa poltrona, antes de um soldado bater no topo do assento e dezenas de outros caírem em cascata. O gato, irremediavelmente em desvantagem numérica, admite a derrota e recua.

Uma ratoeira num caixote do lixo tenta conter a praga de roedores numa trincheira perto de Bakhmut (LibkosGetty Images)

Em dezembro, os serviços secretos militares ucranianos assinalaram um surto de "febre do rato" em muitas unidades russas nos arredores de Kupiansk, na região de Kharkiv, que Moscovo tem tentado reivindicar há meses. Segundo o relatório, a doença é transmitida dos ratos para os seres humanos "através da inalação de pó de fezes de rato ou da ingestão de fezes de rato nos alimentos".

A CNN não conseguiu verificar o relatório de forma independente, mas, de acordo com os militares ucranianos, os sintomas horríveis da doença incluem febres, erupções cutâneas, tensão arterial baixa, hemorragias nos olhos, vómitos e, uma vez que afeta os rins, dores fortes nas costas e problemas para urinar.

O resultado, segundo os Serviços de Defesa da Ucrânia, é que "a 'febre do rato' reduziu significativamente a capacidade de combate dos soldados russos". Não foi dito se as tropas ucranianas tinham sido afetadas da mesma forma.

As autoridades ucranianas não indicaram uma doença específica que tenha afetado as tropas russas, mas há uma série de doenças associadas à proximidade de roedores que apresentam sintomas semelhantes, incluindo a tularemia, a leptospirose e o hantavírus.

O relatório faz lembrar os da Primeira Guerra Mundial, em que o amontoado pútrido de resíduos e cadáveres permitiu que os "ratos das trincheiras" se reproduzissem rapidamente. Os ratos são noturnos e estão frequentemente mais ocupados quando os soldados estão a tentar descansar, causando um enorme stress.

Robert Graves, um poeta inglês que combateu nas trincheiras, recordou nas suas memórias como os ratos "subiam do canal, alimentavam-se dos abundantes cadáveres e multiplicavam-se excessivamente". Quando um novo oficial chegou, na sua primeira noite "ouviu um ruído, apontou a lanterna para a cama e encontrou dois ratos no seu cobertor a lutar pela posse de uma mão cortada".

Na Primeira Guerra Mundial, a população de ratos aumentou quando o conflito estagnou. E teme-se que a guerra da Rússia na Ucrânia tenha feito o mesmo. O chefe das forças armadas ucranianas, general Valery Zaluzhny, disse ao The Economist no final do ano passado: "Tal como na primeira guerra mundial, chegámos a um nível de tecnologia que nos coloca num impasse".

Três soldados alemães exibem os seus ganhos após uma noite de caça aos ratos numa trincheira da Frente Ocidental durante a Primeira Guerra Mundial (Hulton Deutsch/Corbis Historical/Getty Images)

Ihor Zahorodniuk, investigador do Museu Nacional de História Nacional da Ucrânia, explica à CNN que as infestações de ratos se devem em parte ao facto de a reprodução dos roedores atingir o pico no outono, mas também aos efeitos da própria guerra.

"As colheitas de inverno semeadas no outono de 2021 não foram colhidas em muitos lugares em 2022 e deram uma generosa auto-semeadura. Os ratos que se reproduziram nela sobreviveram ao inverno muito quente e continuaram a colher uma nova safra", acrescentou. A guerra também dispersou os predadores naturais, permitindo que os ratos se propagassem mais livremente.

Para além de causarem ansiedade e doenças nos soldados, os ratos também devastam o equipamento militar e elétrico. Quando trabalhava como sinaleiro e vivia separado das outras tropas de combate em Zaporizhzhia, Kira notou que os ratos "conseguiam trepar às caixas de metal e roer os fios", interrompendo as comunicações.

"Os ratos roeram tudo: rádios, repetidores, fios. Os ratos entravam nos carros e roíam os fios eléctricos, de modo que os carros não funcionavam, e também roíam os tanques e as rodas", refere Kira. "As perdas causadas pelos ratos só no nosso abrigo ascendem a um milhão de hryvnia [cerca de 25 mil euros]."

Zahorodniuk sublinhou que os danos podem ser críticos, "uma vez que a perda de comunicação pode custar vidas".

Soldados dormem em abrigos enquanto mantêm as suas posições na floresta de Serebryan, coberta de neve, na região de Donetsk (Libkos/Getty Images)

À medida que a Ucrânia vai enfrentando mais um inverno, é provável que o problema se agrave antes de melhorar. "Vai ficar cada vez mais frio e eles vão para as trincheiras cada vez mais. A situação não vai mudar até que todos passem por isso", indica o investigador.

Na Primeira Guerra Mundial, os soldados não conseguiram resolver o problema dos ratos das trincheiras. Em vez disso, matavam ratos por desporto. Tentar espetar um rato numa baioneta tornou-se uma forma de entretenimento. A população não diminuiu até ao fim da guerra. Mas Zahorodniuk avisa a Ucrânia que não deve deixar que o mesmo volte a acontecer.

"A luta contra eles deve ser organizada e não depender de soldados e voluntários que não estão a imaginar formas de lutar. Isso é errado. Afinal de contas, trata-se de uma questão de capacidade de combate do exército. Temos de cuidar dos nossos soldados".