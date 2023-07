Reino Unido diz que a Rússia perdeu metade da sua capacidade militar na Ucrânia (incluindo mais de 2.500 carros de combate)

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Reino Unido, o almirante Tony Radakin, afirmou no parlamento do país que a Rússia perdeu metade da sua capacidade de combate na Ucrânia, incluindo mais de 2.500 carros de combate.

"A Rússia perdeu quase metade da capacidade de combate do seu exército. No ano passado, disparou 10 milhões de projéteis de artilharia e, na melhor das hipóteses, consegue produzir um milhão de projéteis por ano. Perdeu 2.500 carros de combate e, na melhor das hipóteses, pode produzir 200 [novos] por ano", explicou, citado pelo Financial Times.

Radakin disse também que a contraofensiva ucraniana não está a avançar lentamente, e que o momento principal da mesma ainda está para vir. O almirante ressalvou que a estratégia adotada até agora por Kiev, de “matar de fome, esticar e atacar”, tem permitido quebrar lentamente as defesas russas.

Apesar destes pontos positivos, Radakin destaca que os campos de minas montados pela Rússia são mais fortes e mais densos que o esperado, e considera que a falta de apoio aéreo aos ataques ucranianos dificulta a contraofensiva.

"A questão é como pegar numa linha da frente com mais de mil quilómetros de comprimento e transformá-la num problema mais para a Rússia do que para a Ucrânia? É por isso que se assiste a múltiplos eixos a serem sondados e a fintas por parte da Ucrânia”, disse o líder das forças armadas britânicas

Radakin também defendeu o estado de prontidão das suas forças armadas, apesar de algumas lacunas. "Precisamos de ter reservas mais profundas, precisamos de ser mais letais e precisamos de aumentar a nossa produtividade. Não diria que estou satisfeito."