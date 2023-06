Rússia alega ter matado centenas de soldados ucranianos e repelido “grande ofensiva” na região de Donetsk

A Rússia alega ter matado 250 soldados ucranianos e dezenas de carros de combate e veículos blindados durante uma “grande ofensiva” das forças de Kiev na região de Donetsk, no leste do país.

“No total, o inimigo enfrentou seis batalhões mecanizados e dois batalhões de carros de combate. O objetivo do inimigo era romper a nossa defesa na que considerava ser a área mais vulnerável da frente. O inimigo não conseguiu atingir os seus objetivos e não teve sucesso”, pode ler-se na mensagem publicada no Telegram do Ministério da Defesa da Rússia.

O governo russo também publicou imagens daquilo que diz ser a destruição de equipamento ucraniano durante a “ofensiva em larga escala”.

A veracidade do vídeo ainda não foi confirmada, e a Ucrânia ainda não respondeu às alegações russas.

Existe grande expectativa em torno do lançamento da tão anunciada e esperada contraofensiva ucraniana, mas o governo ucraniano pede para que não se fale nem se divulgue qualquer informação sobre a operação, uma vez que pode beneficiar o inimigo.

“Os planos adoram silêncio. Não haverá anúncio sobre o início”, informou o Ministério da Defesa da Ucrânia em vídeo, onde se veem vários soldados a fazer um gesto a pedir silêncio.

"Words are very unnecessary

They can only do harm"



(c) Depeche Mode pic.twitter.com/0Ul78wSv9q