Rússia vai combater "durante pelo menos cinco anos" na Ucrânia, terá dito Putin a Xi Jinping

Rússia vai combater na Ucrânia "durante pelo menos cinco anos", foi esta a garantia dada por Vladimir Putin a Xi Jinping durante um encontro bilateral em março, na cidade de Moscovo, afirmaram fontes anónimas ao jornal japonês Nikkei.

De acordo com a publicação, o governo chinês mudou a sua estratégia a seguir a esta reunião, afirmando que uma guerra prolongada no leste da Europa "impactaria significativamente os seus planos" para o terceiro mandato enquanto presidente chinês, bem como o objetivo da reunificação da China continental com Taiwan.

No entanto, o Nikkei também refere que é pouco provável que Xi tenha sido totalmente convencido pelas palavras de Putin, devido a um "rancor" que o líder chinês guarda.

"Durante a cimeira dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, Putin não mostrou sinais de que estava prestes a lançar uma invasão em grande escala sobre a Ucrânia. Mas essa invasão ocorreu, em 24 de fevereiro, com uma ofensiva que a Rússia acreditava ser suficientemente poderosa para conquistar o governo ucraniano em Kiev, a capital do país. O ataque surpresa deixou a China em pânico. Nas suas conversações, 20 dias antes, Xi e Putin tinham declarado uma parceria 'sem limites' entre os seus países. Por isso, era natural que as pessoas em todo o mundo concluíssem que a China tinha dado um sinal tácito de aprovação à invasão em grande escala da Rússia. Mas não foi esse o caso. A China tinha avaliado mal as verdadeiras intenções da Rússia", pode ler-se no artigo publicado esta quarta-feira pelo Nikkei.