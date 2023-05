Russos dizem que controlam a cidade, ucranianos garantem que os combates continuam. O que se passa em Bakhmut?

A cidade ucraniana de Bakhmut continua a ser o "epicentro" de violentos combates, garantiram as forças armadas da Ucrânia esta segunda-feira, depois de a Rússia ter anunciado, no fim de semana, que tinha concluído a “libertação” da cidade. "O inimigo continua a liderar ações ofensivas. A luta pela cidade continua”, disseram as forças armadas ucranianas.

Já o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, disse no domingo que as suas forças deixarão a linha da frente no leste da Ucrânia nos próximos dias, depois de "capturar todos os territórios" que prometeram, "até ao último centímetro quadrado".

Eis o que sabemos até agora sobre a situação na cidade:

Felicitações de Putin: O presidente russo, Vladimir Putin, saudou o grupo Wagner pela "conclusão da operação para libertar" Bakhmut. O Ministério da Defesa em Moscovo ecoou os elogios do presidente, declarando vitória na cidade.

Negação de Zelensky: O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, garante que os seus soldados ainda estão em Bakhmut. "Bakhmut não está ocupada pela Federação Russa. Não há duas ou três interpretações dessas palavras", disse, no domingo, ao participar na cimeira do G7 no Japão.

Uma área "insignificante": O comandante do exército ucraniano reconheceu que a área que os seus combatentes ainda reivindicam dentro dos limites da cidade é "insignificante" e está localizada no extremo oeste da cidade. Segundo a ministra-adjunta da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, as tropas ucranianas estão a tentar avançar pelos flancos da cidade de Bakhmut, embora a "intensidade" de seus movimentos tenha diminuído. Em comentários na televisão, esta segunda-feira, Maliar garantiu que a Ucrânia mantém uma pequena posição dentro da cidade, negando mais uma vez que a Rússia tenha o controlo total sobre Bakhmut.

Avanços na periferia: Os mesmos dois responsáveis disseram que a Ucrânia fez progressos significativos nos subúrbios de Bakhmut e outras áreas imediatamente fora da cidade. O coronel-general Oleksandr Syrskyi também disse que as suas tropas estão a avançar pelos flancos da cidade e estão cada vez mais perto de conseguir o "cerco tático" de Bakhmut.

Grupo Wagner vai deixar a cidade: Prigozhin anunciou que as tropas do grupo Wagner deixariam a linha da frente no leste da Ucrânia a partir de 25 de maio, entregando o controlo de Bakhmut às forças russas. No entanto, ainda não houve uma resposta do Ministério da Defesa russo a esta afirmação.

O significado de Bakhmut: Bakhmut está localizada na parte nordeste da região de Donetsk, na Ucrânia, a cerca de 21 quilómetros da região de Lugansk, e há muito tempo é alvo das forças russas. Se confirmada, a captura de Bakhmut pela Rússia marcaria a primeira grande vitória do país em meses, mas especialistas dizem que o simbolismo da cidade sempre superou sua importância estratégica.