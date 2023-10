"Sem apoio, a guerra acaba numa semana." Putin aposta no apoio vacilante à Ucrânia

Como é que termina a guerra na Ucrânia? No início deste ano, o antigo Presidente dos EUA Donald Trump gabou-se de que, se fosse reeleito, “resolveria a guerra num dia, em 24 horas”.

O Presidente russo, Vladimir Putin, está a fazer uma previsão um pouco menos ambiciosa: se as coisas correrem como ele quer, a guerra pode acabar numa semana.

Em declarações na quinta-feira, na reunião anual do Clube de Discussão Valdai, uma confabulação amiga do Kremlin sobre questões globais, Putin previu que a Ucrânia entraria em colapso se o Ocidente fechasse as torneiras da ajuda militar e da assistência económica.

“De um modo geral, a economia ucraniana não pode existir sem apoio externo”, afirmou. “Quando pararem com isso, tudo estará acabado numa semana. Acabou-se. O mesmo se aplica ao sistema de defesa: imaginem que os fornecimentos param amanhã - quando as munições acabarem só terão uma semana de vida.”

Estas observações foram talvez a articulação mais clara que Putin fez até à data da sua estratégia na Ucrânia: está a contar com a fratura da aliança ocidental que apoia a Ucrânia, quanto mais tempo durar a horrível guerra de atrito. E os desenvolvimentos dos últimos dias, para alarme dos apoiantes da Ucrânia, sugerem que o plano de Putin pode estar a ganhar alguma força.

Veja-se as notícias recentes de Washington. Na semana passada, o Presidente Joe Biden assinou uma lei provisória para evitar a paralisação do governo, mas o financiamento para a Ucrânia foi uma das vítimas da disputa no Capitólio.

A medida assinada pode manter o governo dos EUA aberto apenas até 17 de novembro, mas não inclui qualquer financiamento adicional para a Ucrânia.

A administração Biden sublinha que o apoio do público americano à Ucrânia continua a ser forte. Mas a falta de financiamento do projeto de lei para a Ucrânia faz com que o relógio comece a contar para Kiev e faz com que a Casa Branca se esforce por encontrar soluções alternativas.

Ao longo de toda a guerra, os EUA têm sido uma tábua de salvação constante para a Ucrânia, tendo-lhe atribuído um total de cerca de 113 mil milhões de dólares, incluindo assistência militar direta, injeções orçamentais e assistência humanitária.

Mas a destituição do Presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, colocou em sérias dúvidas as perspetivas a curto prazo de um novo pacote de assistência: Sem um presidente permanente, o trabalho legislativo na Câmara está efetivamente suspenso.

A administração tem algumas opções. O Controlador do Pentágono - o diretor financeiro do Departamento de Defesa - observou que existe a opção de reabastecer os suprimentos militares cada vez mais escassos da Ucrânia através do que é conhecido como Autoridade Presidencial de Retirada.

Mas ao drama no Congresso junta-se uma outra coisa: a resistência entre os deputados republicanos de extrema-direita levanta sérias questões sobre a possibilidade de os EUA manterem a ajuda a longo prazo à Ucrânia, particularmente durante uma grande contraofensiva.

E depois há a corrida para a nomeação presidencial republicana, que provavelmente também entra no cálculo de Putin. O Kremlin está, sem dúvida, ciente do facto de vários candidatos do Partido Republicano serem céticos no que diz respeito à ajuda à Ucrânia. Trump, que não é amigo da Ucrânia, lidera o grupo.

Vale a pena lembrar que os Estados Unidos não são o único país a suportar o fardo financeiro do apoio à Ucrânia. Os membros da União Europeia fornecem cerca de 39% da assistência militar direta à Ucrânia.

Putin está claramente a contar com o cansaço da Ucrânia na Europa. No início desta semana, um partido liderado por Robert Fico, uma figura populista e pró-Kremlin, ficou em primeiro lugar nas eleições parlamentares na Eslováquia, membro da UE e da NATO. Fico apelou ao governo eslovaco para que deixasse de armar a Ucrânia, e a sua falsa retórica - culpando os “nazis e fascistas ucranianos” de terem provocado a invasão total da Ucrânia pela Rússia - deve sem dúvida ser música para os ouvidos de Putin.

Os conselheiros de Putin também parecem estar a ler a imprensa especializada em defesa. Nos seus comentários desta semana, o líder do Kremlin referiu que a base industrial dos EUA está a lutar para aumentar a procura de munições para a Ucrânia, que tem estado envolvida numa luta de artilharia com a Rússia.

“Os Estados Unidos produzem 14 mil cartuchos de 155 mm, e as tropas ucranianas gastam até cinco mil por dia, e lá produzem 14 [mil] por mês”, afirmou na conferência de Valdai. “Percebem do que estamos a falar? Sim, eles estão a tentar aumentar a produção - até 75 mil até ao final do próximo ano, mas ainda temos de esperar até ao final do próximo ano.”

As notas de Putin podem estar ligeiramente erradas - a produção mensal dos EUA é atualmente de 28 mil cartuchos. Mas o presidente russo não estava a descaraterizar o facto de os EUA e os seus aliados europeus estarem envolvidos numa corrida desesperada contra a base industrial da Rússia.

Militares ucranianos em posições da linha da frente a sul de Bakhmut, a 22 de setembro. Wolfgang Schwan/Agência Anadolu/Getty Images

Num debate realizado na semana passada no Fórum de Segurança de Varsóvia, o Almirante da Marinha Real Holandesa Rob Bauer, presidente do Comité Militar da NATO, avisou que "o fundo do barril é agora visível" no que diz respeito à produção de munições para a Ucrânia.

Putin parece, portanto, estar a contar com a disfunção de Washington e com a tensão no seio da aliança transatlântica para que a sua estratégia de desgaste funcione. Essa estratégia, em certa medida, também depende de ganhar uma batalha de perceção. Se a Ucrânia for vista como uma causa perdida, sustenta a lógica do Kremlin, então os seus patronos vão puxar o fio à tomada.

Mas o que dizer da situação real no terreno na Ucrânia, numa altura em que o inverno se aproxima e uma contraofensiva ucraniana muito antecipada apenas consegue ganhos incrementais? Será a situação tão terrível como Putin sugere?

Putin coloca essa luta em termos existenciais, argumentando na semana passada que está em curso nada mais nada menos do que uma luta crepuscular para estabelecer uma nova ordem mundial favorável aos Estados autoritários - e insinuando que a Rússia está nisto a longo prazo.

"A crise ucraniana não é um conflito territorial, quero sublinhar isto", disse ele no fórum de Valdai. "A Rússia é o maior país do mundo, com o maior território. Não temos qualquer interesse em conquistar mais territórios. Ainda temos de explorar e desenvolver a Sibéria, a Sibéria Oriental e o Extremo Oriente. Não se trata de um conflito territorial ou sequer do estabelecimento de um equilíbrio geopolítico regional. A questão é muito mais vasta e fundamental: estamos a falar dos princípios em que se baseará a nova ordem mundial".

Deixemos de lado, por um momento, o facto de Putin ter, noutras ocasiões, enquadrado descaradamente a invasão da Ucrânia como um projeto de restauração imperial. Nas suas observações em Valdai, deu a entender claramente que a Rússia tenciona sobreviver ao Ocidente no que respeita à Ucrânia.

Mas nem toda a gente, e especialmente os ucranianos, acreditam que se trata de um jogo de espera.

Tymofiy Mylovanov, presidente da Escola de Economia de Kiev, respondeu aos comentários de Putin em Valdai, lembrando que os ucranianos continuariam a lutar pela sobrevivência, independentemente do objetivo de Moscovo de cortar o apoio ao seu país.

Parafraseando Putin, Mylovanov disse que o Kremlin acredita que "a Ucrânia terá uma semana para VIVER quando os fornecimentos ocidentais terminarem. VIVER significa EXISTIR, não defender ou resistir".

A defesa ou resistência não depende apenas da ação no Capitólio. A credibilidade de Putin tem sido abalada nos últimos meses pelo motim do grupo Wagner, bem como pela capacidade do governo russo de reunir tropas motivadas e bem treinadas depois de um martelar prolongado no campo de batalha.

Se Putin está a contar com uma guerra prolongada para esbater a vontade ocidental de apoiar a Ucrânia, está também a apostar na longevidade do seu sistema de governo - e talvez a subestimar a determinação dos ucranianos, que ele vê como um mero fantoche de Washington e Bruxelas.

E é aí que as manchetes negras sobre a Ucrânia têm o resultado não surpreendente de endurecer a determinação ucraniana. Quer se trate do ataque mortal à aldeia de Hroza ou do ataque de sexta-feira a Kharkiv, a vontade de lutar da Ucrânia, independentemente do apoio dos EUA e do Ocidente, parece inabalável.