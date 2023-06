Shoigu reaparece publicamente na Ucrânia após a rebelião de Prigozhin

Rebelião na Rússia. Porque é que Putin não bombardeou as colunas do Grupo Wagner? E porque é que perdoou Prigozhin?

Às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, o Ministério da Defesa da Rússia divulgou um vídeo em que o ministro Sergei Shoigu aparece a acompanhar a operação militar na Ucrânia.

De acordo com o próprio ministério, as imagens foram gravadas na Ucrânia, com Shoigu a fazer-se acompanhar pelo coronel-general Yevgeny Nikiforov, comandante das operações russas a oeste da Ucrânia.

Trata-se da primeira vez que Shoigu aparece em público desde que o líder do Grupo Wagner iniciou uma rebelião contra o governo russo. Lembre-se que Yevgeny Prigozhin tinha como alvo principal o próprio ministro da Defesa, além do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Valery Gerasimov.

Durante a visita, o responsável "constatou uma elevada eficiência na identificação e destruição de equipamento militar e pontos de posicionamento inimigos nas áreas táticas da zona de responsabilidade" da unidade, declarou, em comunicado publicado na plataforma Telegram, o Ministério da Defesa, que também divulgou um vídeo.

"Shoigu prestou especial atenção à organização de um apoio abrangente às tropas envolvidas na operação militar especial e à criação de condições para o destacamento seguro de pessoal", continuou o ministério.

Durante a reunião com Nikiforov, terá sido feita uma exposição “sobre a situação atual, a natureza das ações do inimigo e o desempenho das missões de combate das tropas russas nas principais direções táticas", bem como sobre os regimentos de reserva recentemente formados.

Apesar das imagens, que sugerem uma presença de Shoigu na Ucrânia já esta segunda-feira, alguns bloggers militares russos sugeriram, através do Telegram, que o vídeo publicado poderá ter sido gravado na sexta-feira, altura em que se sabe que o ministro da Defesa esteve na região de Belgorod, que faz fronteira com a região ucraniana de Kharkiv.

Caso o vídeo tenha mesmo sido gravado na sexta-feira, isso pode significar que as imagens foram captadas ainda antes da rebelião anunciada por Prigozhin, que se insurgiu contra o Kremlin por volta das 21:00 locais (menos duas horas em Portugal Continental).