As autoridades ucranianas detiveram um soldado russo que alegadamente viveu seis meses escondido em edifícios abandonados após a retomada da região de Kharkiv pelas forças de Kiev.

Segundo o comunicado, o soldado russo, que servia na 27.ª Brigada Motorizada de Fuzileiros, foi encontrado enquanto a polícia patrulhava a aldeia de Kupiansk-Vuzlovyi. "O detido alegou ter estado escondido desde a libertação do distrito de Kupiansk pelas forças armadas da Ucrânia”, pode ler-se na nota.

A veracidade das informações avançadas pelas autoridades ucranianas ainda não foi confirmada por fontes independentes, nem se sabe como o soldado russo terá alegadamente escapado às forças ucranianas durante seis meses.

A Ucrânia realizou uma contraofensiva na zona de Kupiansk em setembro do ano passado. A cidade foi recapturada às tropas russas no dia 10 de setembro. Por seu turno, a aldeia onde o soldado russo terá alegadamente sido detido foi libertada no dia 16.

A rápida operação, escreve o jornal britânico The Guardian, apanhou de surpresa milhares de soldados russos. Nos dias seguintes à recaptura das aldeias e cidades do oblast de Kharkiv, as tropas leais a Volodymyr Zelensky conduziram buscas porta-a-porta, à procura de operacionais russos deixados para trás e potenciais sabotadores.