"Temos de aceitar que podemos ser mortos. Mas é sempre assustador". A história de uma batalha sangrenta numa trincheira no leste da Ucrânia

"Rapazes, deixem-me aqui. Não consigo andar", suplica um soldado ucraniano sentado numa trincheira estreita sob constante bombardeamento russo.

As suas pernas foram feridas por estilhaços e está a sangrar através das ligaduras. Fuma um cigarro enquanto está deitado no chão, o médico da unidade agacha-se na trincheira para o tentar ajudar.

Momentos antes, quatro tanques inimigos passaram a poucos metros de distância, obrigando-o a ele e aos seus colegas soldados a enterrarem-se na terra preta e fértil, que estremece quando os tanques passam por cima.

A missão de assalto da unidade era recapturar 150 metros de trincheiras ao longo da linha das árvores na cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia, que se tornou um dos pontos mais disputados da linha da frente ucraniana.

Avdiivka tem estado na linha da frente desde que os separatistas pró-Moscovo tomaram grandes porções da região de Donbass, incluindo a cidade vizinha de Donetsk, em 2014, e tem estado sob fogo desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala em fevereiro de 2022.

É considerada pelas forças ucranianas e russas como um reduto fortemente fortificado, com entrincheiramentos construídos ao longo dos últimos oito anos. Há mais de um mês que se registam combates ferozes em Avdiivka, à medida que as forças russas lançam um ataque em grande escala, com bombardeamentos contínuos e vagas de soldados e veículos blindados, numa tentativa de cercar a cidade.

As forças russas foram expulsas pelas tropas ucranianas, que estão fortemente entrincheiradas na zona.

Entre eles, nas trincheiras de Avdiivka, o comandante da companhia ucraniana, Oleh Sentsov, está debaixo de fogo e a reunir os seus homens.

Sentsov, 47 anos, foi um famoso cineasta ucraniano, preso pelos russos durante cinco anos em 2014, e é agora um soldado que luta com a 47.ª Brigada Mecanizada, parte das Forças Terrestres Ucranianas.

Lutou em algumas das batalhas mais ferozes da guerra até agora – Bakhmut, Zaporizhzhia e agora Avdiivka.

No dia 19 de outubro, ele e os seus colegas soldados filmaram uma batalha de 5 horas com câmaras no capacete e no corpo, ilustrando a crueldade da guerra e os horrores das trincheiras.

"Tentámos fazer uma aterragem na floresta com quase um quilómetro de comprimento. Juntamente com dois outros grupos de assalto, atacámos três posições. O nosso grupo de assalto tinha de manter uma trincheira com 150 metros de largura. Entrámos, avançámos 50 metros e não pudemos avançar mais porque havia uma forte resistência por parte de muita infantaria inimiga", disse Sentsov numa rara entrevista à CNN.

Enquanto Sentsov e a sua unidade lutavam para manter o terreno na linha das árvores, duas brigadas russas começaram a avançar pela área.

Ele e os seus homens viram-se a lutar de todos os lados, apanhados num movimento de pinça pelas tropas russas. Sentsov e a sua unidade estiveram sob fogo constante de drones inimigos, artilharia e tanques que passavam a poucos metros das suas posições.

Imagens de drones captadas pelos militares ucranianos mostraram quatro tanques russos a disparar contra a linha de árvores, onde três grupos de assalto ucranianos estavam entrincheirados, espalhados ao longo de um quilómetro.

A unidade de Sentsov, no meio do grupo, foi a única a ser poupada.

"De todas as operações que a minha companhia conduziu, esta foi a primeira vez que não conseguimos completar a missão", disse Sentsov.

Três homens da sua equipa ficaram feridos, incluindo Sentsov. Um paramédico pode ser visto no vídeo a trabalhar rapidamente para aplicar selos no peito e ligaduras aos seus camaradas feridos.

"Fomos expulsos de lá porque não conseguimos manter as nossas posições. Por isso, retirámo-nos. O nosso grupo retirou-se, com ferimentos, mas sobreviveu. Mas os outros dois grupos que estavam a atacar ao mesmo tempo, juntamente connosco, foram quase completamente destruídos", disse.

A luta pela cidade

O ataque a Avdiivka ocorre numa altura em que as linhas da frente da guerra permanecem relativamente estáticas, com a contraofensiva da Ucrânia a avançar muito mais lentamente do que inicialmente previsto.

Segundo os analistas, o objetivo russo é cercar a cidade e tomar uma área elevada perto de uma instalação industrial, o que daria à Rússia um controlo efetivo do fogo sobre as rotas de abastecimento ucranianas.

No início deste mês, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou os combates em Avdiivka como um "ataque" e disse que a batalha será aquela que, em muitos aspectos, "determinará o curso geral da guerra".

"Quanto mais forças russas forem destruídas perto de Avdiivka, pior será a situação geral e o curso geral desta guerra para o inimigo", disse ele.

Desde o início da nova ofensiva russa sobre a cidade, a Ucrânia afirma ter desferido golpes maciços contra o pessoal e o equipamento militar russo. E a Rússia parece ter mudado para a tática de "moedor de carne" que utilizou contra as forças ucranianas que defendiam a cidade de Bakhmut.

"O inimigo está a atacar, atirando cada vez mais carne", disse o chefe da administração militar da cidade de Avdiivka, Vitalii Barabash, no mês passado. "Os russos decidiram avançar, continuam a avançar apesar das perdas".

Barabash disse na segunda-feira que continuam os combates ferozes na zona industrial nos arredores de uma fábrica de coque, mas que as tropas ucranianas estão a manter a linha.

"Todos os ataques inimigos vindos do sul e do norte foram repelidos. A linha de defesa está a aguentar-se", afirmou numa mensagem no Telegram.

"As posições militares são bombardeadas a toda a hora. Os combates com armas ligeiras continuam a todo o momento".

Mas os bloggers pró-russos afirmam que as forças de Moscovo obtiveram alguns ganhos na zona industrial. "Trata-se de um grande sucesso tático, porque a linha de defesa fortificada da AFU foi quebrada", afirmou o blogger pró-russo Wargonzo. A CNN não pode verificar de forma independente estas afirmações.

Apesar dos fortes bombardeamentos durante 24 horas, cerca de 1.300 residentes permanecem em Avdiivka, de acordo com a Polícia Nacional da região de Donetsk.

Aceitação da morte

Sentsov disse acreditar que a aceitação da morte é essencial para aqueles que estão a combater.

"Se uma pessoa não aceita a ideia de que pode ser morta, não há nada que possa fazer na guerra. Temos de aceitar que podemos ser mortos. Mas é sempre assustador", afirma.

Os combates nas trincheiras tornaram-se parte integrante da guerra na Ucrânia.

Pequenos grupos de assalto estão a lutar por cada metro de solo escavado. Os soldados entram normalmente à noite ou de manhã, capturam uma parte da trincheira e começam a avançar através dela, muitas vezes enquanto as tropas inimigas ainda lá estão.

"É assim que a guerra é travada. 90% das ações de assalto ocorrem desta forma", disse Sentsov.

"É bom quando se ouvem as vozes dos russos nas posições. Significa que eles se estão a entregar. Percebemos onde é que eles estão. É pior quando não as ouvimos. Pensamos que eles não estão lá. Desce-se a trincheira e eles estão lá. É uma emboscada".

Para Sentsov, organizar as pessoas no cenário de um grande filme não é muito mais difícil do que organizar as pessoas numa unidade.

"É preciso ter capacidades de combate, mas o mais importante é organizar as pessoas", disse.

Sentsov disse que a Ucrânia deve preparar-se para uma guerra longa e desenvolver uma estratégia para o caso de a guerra se prolongar durante anos.

"Não perdemos, mas ainda não ganhámos esta guerra. Temos de parar de pensar no que vai acontecer depois da vitória e pensar em como garantir que essa vitória aconteça o mais rapidamente possível... Não haverá vitória amanhã", afirmou.

O pai de quatro filhos, cujo mais novo tem apenas um ano de idade, disse que tem de continuar a lutar pelo direito do seu país a existir.

"Todas as guerras são terríveis. Não há guerras boas. As pessoas sofrem e morrem sempre na guerra. A única questão é saber porque é que sofrem e porque é que morrem. Os russos estão a ser enganados pela propaganda de Putin. Os ucranianos estão a lutar principalmente como voluntários pela sua liberdade na sua própria terra", disse.

"Neste momento, as pessoas estão a morrer pela liberdade perto de Avdiivka, perto de Robotine e noutros locais. E não há nada mais importante do que isso".