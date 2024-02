Trump faz pressão mas o aumento de despesa na NATO não é uma solução mágica. Eis porquê

Foi uma boa semana para a NATO. Poucos dias depois de Donald Trump ter declarado que encorajaria a Rússia a fazer "tudo o que quiser" com os aliados que não cumprissem os seus compromissos em matéria de despesas de defesa, um número recorde de membros da Aliança Atlântica declarou que iria aumentar as despesas.

Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, afirmou na quarta-feira que 18 dos 31 Estados-membros da aliança militar cumprirão o objetivo de 2% do PIB para as despesas com a defesa, o que significa que se espera um montante recorde de dinheiro gasto em toda a aliança este ano.

À porta fechada, os responsáveis celebram em silêncio. É claro que é positivo que mais países europeus estejam a gastar mais em defesa numa altura em que a segurança do continente enfrenta a maior ameaça desde a Segunda Guerra Mundial. Mas, em privado, também admitem que este é apenas um ponto de partida que precisa de ser consideravelmente desenvolvido se a Europa levar a sério a sua própria defesa.

Em primeiro lugar, vale a pena notar quais os países que aumentaram mais drasticamente as suas despesas com a defesa desde a invasão da Ucrânia. A Polónia, a Estónia, a Lituânia, a Finlândia, a Roménia, a Hungria, a Letónia e a Eslováquia têm todos uma coisa em comum: ou fazem fronteira com a Rússia ou estão no que a Rússia considera ser a sua esfera de influência.

As razões que levam estes países a querer reforçar a segurança são óbvias, dada a sua proximidade de um beligerante. Mas, mesmo com a melhor vontade do mundo, estes países relativamente pequenos não podem, por si só, garantir a própria proteção e o aumento das despesas com a defesa não resolve automaticamente as lacunas existentes na segurança europeia.

Não é segredo que os países europeus caíram num marasmo de complacência depois da Guerra Fria e dormiram descansados, partindo do princípio de que, se o pior acontecesse, a América viria a correr em seu auxílio.

O secretário-Geral da NATO, Jens Stoltenberg, anuncia o aumento das despesas numa conferência de imprensa, pouco depois dos comentários de Trump (Virginia Mayo/AP)

Os comentários bem de Trump sobre a NATO e a despesa europeia com a defesa acordaram-nos desse sono. A retórica fria e contundente do antigo - e talvez futuro - presidente é dolorosa porque no seu cerne está uma verdade desconfortável: a Europa não está nem perto de estar preparada para se defender sem a América.

Quer se trate de exércitos mais pequenos, de armas insuficientes ou de stocks de munições cada vez mais reduzidos, não há praticamente ninguém no sistema de segurança europeu que negue que a bola caiu há muito tempo e só foi recolhida muito recentemente.

As despesas, por si só, não resolvem estes problemas e alguns responsáveis da NATO receiam que um súbito esbanjar de dinheiro possa tornar as coisas mais complicadas se não for coordenado entre os aliados.

"Se, de repente, toda a gente se apressa a comprar um determinado tipo de míssil, por exemplo, a multiplicação de compradores faz subir o preço", diz um responsável à CNN.

As autoridades estão a tentar resolver este problema através da negociação de acordos multinacionais com empresas de armamento. O exemplo que muitos apontam é um acordo fechado no início deste ano entre vários países europeus para a compra de mil mísseis Patriot.

A diplomacia entre alianças está presente no acordo: o contrato de mais de quatro mil milhões de euros foi adjudicado a uma empresa conjunta alemã e americana. Um contrato suficientemente vasto para que fosse construída uma fábrica na Alemanha, criando postos de trabalho que deverão apaziguar aqueles que, na Europa, se sentem incomodados por enviar grandes quantias de dinheiro para a América.

Outro responsável familiarizado com o assunto revelou à CNN que o envio de quantias tão elevadas de dinheiro para os EUA poderia evitar que os legisladores bloqueassem novos pacotes de ajuda à Ucrânia. A lógica é a seguinte: se conseguirem persuadir os legisladores de que grande parte desse dinheiro acabará por ser gasto em empresas americanas, podem contar uma história positiva aos seus eleitores.

Os funcionários veem certamente a coordenação como a chave para que este interesse renovado na segurança europeia funcione eficazmente. O Novo Modelo de Forças da NATO, acordado em 2022, atribui previamente tarefas específicas a aliados específicos com base nos seus pontos fortes e na sua capacidade de lidar com determinados cenários.

Donald Trump com a antiga primeira-ministra britânica Theresa May na sede da NATO em 2018. Trump já tinha causado alarme com comentários anti-NATO no início da sua presidência (Geert Vanden WijngaertAP)

Malcolm Chalmers, diretor-geral adjunto do Royal United Services Institute, afirma que não se trata apenas de aumentar a eficiência.

"Quando se tem uma tarefa específica claramente definida, torna-se muito mais difícil esconder-se", diz à CNN. "Será mais fácil identificar os países que não estão a fazer o seu trabalho, ou que gastam os seus 2% em áreas que não ajudam necessariamente a aliança de forma direta. No passado, era tudo um pouco mais opaco. Esperemos que isto torne a aliança e as suas despesas mais eficazes".

Alguns responsáveis da sede da NATO têm todo o gosto em envergonhar outros aliados que não cumprem os seus requisitos.

"Isto tem de ser um limite mínimo, não um teto. Gastar 2% agora é ótimo, mas os países também devem ter em conta as décadas em que não têm cumprido esse requisito mínimo", confessou um diplomata europeu de alto nível. "Este deveria ser o início de uma mudança geracional. Aqueles que continuarem a gastar menos ou a falsificar as suas despesas, que tenham vergonha".

Uma das complicações de utilizar 2% das despesas como referência é que a NATO permite que muitas coisas sejam contabilizadas como despesas de defesa.

"As pensões dos soldados são úteis, é certo, mas não vão matar um russo", lembra um responsável europeu pela segurança à CNN. "Para além do equipamento novo, da manutenção do equipamento antigo, do pessoal, da formação e dos exercícios, o resto deve ser ignorado. Quem é que se importa se a messe serve Frappuccinos?"

Alguns responsáveis acreditam que certos países se inclinam para aquilo que consideram ser elementos menos úteis das despesas de defesa, porque a compra de equipamento militar tem sido difícil de vender aos eleitores europeus durante muito tempo. Isto é especialmente verdade em tempos de dificuldades económicas e em países que não se sentem ameaçados de invasão.

Nesse sentido, não é de admirar que os países mais ricos da Europa Ocidental, como a Alemanha e a França - com populações maiores e uma distância segura da Rússia - não tenham aumentado as suas despesas ao ritmo dos países mais pequenos do Leste.

É importante não atribuir as novas ideias da Europa em matéria de mudanças na defesa inteiramente ao ceticismo de Trump em relação à NATO - os planos europeus para uma maior independência em matéria de segurança há muito que estão a ser elaborados. Mas a mudança tem sido gradual e sempre que Trump faz comentários negativos sobre a NATO, revela uma verdade desconfortável sobre a Europa e o seu lugar no mundo moderno.

O Ocidente mudou. Os velhos pressupostos sobre a proteção do mundo pela América e sobre a ordem pós-Guerra Fria já não existem. Os diplomatas costumavam brincar ao dizer que a Europa moderna dependia da China para obter mão de obra barata, da Rússia para obter energia barata e da América para pagar a sua segurança. Atualmente, nenhum destes pressupostos existe atualmente sem problemas e a Europa não tem outra opção senão mudar com os tempos.

No que diz respeito à defesa, essa mudança será lenta e dolorosa. Mas valerá a pena, se os países não se aborrecerem e trabalharem em conjunto. Se não o fizerem, a Europa poderá ver-se cada vez mais fraca em todos os flancos e, de repente, os países que sempre se sentiram seguros poderão ver-se embaraçosamente expostos.