Ucrânia anuncia novas ofensivas no Leste

O Ministério da Defesa da Ucrânia anunciou este sábado avanços em várias direções da frente leste, no âmbito da ofensiva contra as forças de Moscovo.

Segundo a vice-ministra da Defesa, Hanna Maliar, a ofensiva dirige-se simultaneamente "em várias direções", inclusive em direção à cidade de Bakhmut, enquanto o lado russo prossegue intensos bombardeamentos contra as tropas ucranianas.

Maliar, citada pelo portal Ukrinform, referiu-se à rebelião do grupo mercenário Wagner na Federação Russa como "uma janela de oportunidade" para a Ucrânia que provaria "a inevitável degradação do Estado russo".

Apesar disso, Hanna Maliar apelou aos cidadãos ucranianos para que não relaxem e para que "tenham cuidado e se preparem para qualquer cenário".

"Continuamos a trabalhar para sermos mais fortes e para a vitória", disse Maliar, citada pela EFE.

As operações de contra-ataque acontecem em plena crise, na sequência da rebelião proclamada pelo chefe do grupo paramilitar Wagner, Yevgeny Prigozhin, que reivindicou hoje a ocupação de Rostov, cidade-chave no sul da Rússia para guerra na Ucrânia, e apelou a uma rebelião contra o comando militar russo, que acusou de atacar os seus combatentes.