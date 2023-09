Ucrânia ataca estaleiro naval na Crimeia com mísseis e provoca 24 feridos

A Rússia acusou esta quarta-feira a Ucrânia de ter levado a cabo um ataque com mísseis contra a cidade portuária de Sebastopol, na Crimeia, península ucraniana anexada por Moscovo em 2014, ferindo pelo menos 24 pessoas.

O ataque ocorreu por volta das 03:00 (01:00 em Lisboa) e, apesar de as defesas antiaéreas terem sido ativadas, causou um incêndio no estaleiro naval de Svemorzavod, de acordo com o governador imposto pela Rússia em Sebastopol.

"De acordo com informações preliminares, o incêndio foi causado por um ataque com mísseis", escreveu Mikhail Razvozhaev, na plataforma de mensagens Telegram.

Razvozhaev, que se deslocou ao local do incêndio juntamente com os serviços de emergência, referiu que, "em resultado do ataque, um total de 24 pessoas ficaram feridas, quatro das quais de forma moderada".

O responsável por Sebastopol, cujo porto acolhe a principal base da frota russa do Mar Negro, pediu aos cidadãos que não difundissem vídeos do "incidente" para "não ajudar o inimigo".

A Ucrânia raramente reclama a autoria de um ataque mas Andriy Yusov, funcionário da agência de espionagem militar ucraniana, avançou que um ataque atingiu um grande navio de desembarque russo e um submarino durante a noite.

"Confirmamos que um grande navio de desembarque e um submarino foram atingidos. Não comentamos os meios (utilizados) para o ataque", diz Yusov, citado pela agência Reuters.

No Telegram, o Ministério da Defesa russo informou que os dois navios militares danificados vão ser reparados e vão continuar em serviço.