Ucrânia diz que abateu avião russo que transportava sistemas de defesa aérea. Rússia afirma que seguiam 65 prisioneiros ucranianos a bordo

Um avião russo que transportava, segundo a própria Federação Russa, 65 militares ucranianos para uma troca de prisioneiros foi esta quarta-feira abatido com três mísseis na região russa de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia. Segundo a Reuters, usando informações do presidente da Duma, foram as tropas ucranianas que abateram o avião, alegando que este transportava apenas mísseis. Vyacheslav Gladkov, governador de Belgorod, acabou de confirmar que todas as pessoas a bordo morreram.

“Um avião de transporte caiu no distrito de Korochansky. Caiu num campo perto de uma área povoada. Todos a bordo morreram. O local do acidente agora está isolado. Todos os serviços operacionais estão no local e estão a ser realizadas investigações. Uma comissão foi enviada ao local para apurar as causas do desastre”, disse Gladkov no Telegram.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia afirmou ao final desta manhã que o avião militar na região russa de Belgorod foi abatido pela Ucrânia, acusando Kiev de um “ato bárbaro de terrorismo”, noticia a TASS, citada também pela Reuters.

Da parte da Ucrânia, a reação chegou pela Sede de Coordenação do Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, agência governamental ucraniana, que afirma que está a investigar as alegações de que um avião militar russo que caiu na região de Belgorod transportava militares ucranianos antes de uma troca de prisioneiros, noticia a CNN Internacional, que cita uma declaração onde a Ucrânia acusa a Rússia de conduzir “ativamente operações especiais de informação contra a Ucrânia com o objetivo de desestabilizar a sociedade ucraniana”.

Russian transport plane Il-76 crashes in Belgorod Oblast. pic.twitter.com/b41topkg1L — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) January 24, 2024

A agência russa de notícias TASS e a Reuters avançam que o presidente da Duma, Vyacheslav Volodin, acusa as tropas ucranianas pelo abate do IL-76, afirmando mesmo que a Ucrânia pode ter usado mísseis alemães ou norte-americanos no ataque. Diz o Guardian que fontes do Estado-Maior da Ucrânia alegam que as suas forças armadas abateram este mesmo avião, alegando saber que apenas transportava sistema de defesa aérea S-300, usado pelas tropas russas em ataques a Kharkiv.

“Eles [ucranianos] atiraram contra os seus próprios soldados no ar (...) Os pilotos de nossos aviões de transporte militar, que realizavam uma missão humanitária, morreram indefesos. Com mísseis americanos e alemães”, disse esta manhã Vyacheslav Volodin.

O Ministério da Defesa russo, em comunicado citado pela agência de notícias TASS, afirma que além dos 65 prisioneiros de guerra estavam ainda a bordo do avião de transporte militar Ilyushin-76 seis membros da tripulação e três outras pessoas, que a Reuters não conseguiu ainda identificar. Da parte da Rússia, não foi ainda esclarecido se o avião em causa transportava ou não mísseis.

O Ilyushin Il-76 é uma aeronave de transporte militar da era soviética, em serviço desde 1975, com carga útil de mais de 50 toneladas, de acordo com o órgão europeu de segurança aérea, Eurocontrol, citado pela CNN Internacional.

Horas antes, as forças de defesa aérea da Rússia abateram um veículo aéreo não tripulado (UAV) que tinha como alvo a aldeia Blizhneye, nesta região fronteiriça, de acordo com a agência de notícias russa TASS, que indica que os dados preliminares dão conta de que não há vítimas ou danos para já registados.