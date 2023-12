Ucrânia diz que há um surto de febre por mordedura de rato nos soldados russos da linha da frente

“Febre por mordedura de rato”. É esta doença que a Ucrânia garante que está a atingir as forças russas, nomeadamente as unidades de Kupyansk, que também lutam contra a falta de provisões no inverno.

De acordo com os serviços secretos ucranianos, um surto desta doença, que provoca sangramentos pelos olhos, fortes dores de cabeça e vómitos, está a “desfalcar” as tropas russas da linha da frente da região de Kharkiv.

Esta doença, que pertence ao grupo das infeções estreptocócicas, é transmitida aos humanos através do contacto direto com roedores, nomeadamente pela inalação das fezes dos animais.

Entre os vários sintomas que pode causar, a febre por mordedura de rato faz com que o corpo desenvolva uma febre que pode ser superior a 40 graus, além de provocar náuseas e vómitos constantes. Por isso mesmo, qualquer soldado afetado por esta doença fica impossibilitado de combater.

As secretas ucranianas garantem que o surto em causa tem sido ignorado pelos comandantes russos, que acreditam que se trata apenas de uma desculpa dos soldados para fugirem ao combate.

“Na linha da frente de Kupyansk, a febre por mordedura de rato está a desfalcar em massa”, escreveram os serviços secretos, numa nota a partir do Telegram.

“Como resultado disso, a doença reduziu significativamente a capacidade de combate da Rússia”, acrescenta a publicação.

A Rússia tem começado a destacar cada vez mais tropas para Kupyansk, na região de Kharkiv, onde tentam avançar há várias semanas. O local é um centro logístico para o fornecimento de vários provisões e armamento para o exército russo desde o início da guerra.