O governo ucraniano voltou a convidar o presidente brasileiro para visitar Kiev. Oleg Nikolenko, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, escreveu no Facebook que a Ucrânia "confirmava" o convite a Lula da Silva para que visse com os próprios olhos a situação no país, compreendendo assim "as verdadeiras causas da agressão russa e suas consequências para a segurança global".

Segundo a Folha de São Paulo, Nikolenko escreveu ainda nas redes sociais que a Ucrânia "observa com interesse os esforços do presidente do Brasil para encontrar uma solução para a guerra" mas que, ao mesmo tempo, considera que a abordagem que "põe vítima e agressor na mesma balança" não está de acordo com a realidade.

Lula da Silva já tinha sido convidado a visitar a Ucrânia por Volodymyr Zelensky, no mês passado, na primeira conversa entre os dois chefes de Estado, que aconteceu por videoconferência. A nova declaração de Kiev surge depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro ter recebido segunda-feira o seu homólogo russo e depois de uma série de declarações polémicas de Lula da Silva em visita à China. O presidente brasileiro defendeu que a União Europeia e os Estados Unidos têm de parar de incentivar a guerra na Ucrânia para que possa haver uma solução pacífica para a invasão russa e, durante uma escala nos Emirados Árabes Unidos, declarou que a Ucrânia também era responsável pela invasão do seu território.

A Casa Branca respondeu a Lula acusando-o de repetir a propaganda da Rússia sem olhar para os factos. A União Europeia, por seu lado, afirmou que as declarações do presidente brasileiro "não são verdade".

A Rússia também já convidou Lula da Silva para visitar Moscovo: o convite foi confirmado por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, no início do mês de abril. Tinha sido feito sob sigilo durante a passagem por Moscovo, inicialmente secreta, de Celso Amorim, assessor para assuntos internacionais da presidência brasileira. Amorim apresentou ao Kremlin uma proposta para criar um grupo de países que negociasse uma solução diplomática para o conflito na Ucrânia.

Lula da Silva vai estar em Portugal no próximo 25 de Abril para ser recebido na Assembleia da República antes da sessão solene de celebração da Revolução.